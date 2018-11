Cameroun : La CCAA a désormais un Centre de formation en sûreté

Le Directeur régional de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Monsieur Mam Sait Jallow a procédé ce jour 13 novembre 2018 à l’inauguration du Centre régional de formation en sûreté de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA), situé à quelques encablures de l’aéroport international de Douala.

Ce Centre qui vient de voir le jour, dispose : des bureaux, de 15 instituteurs internes, cinq salles de classe, des salles de réunion, une bibliothèque, une cantine, du matériel informatique, des toilettes, etc.

« Ce Centre va ainsi désormais pouvoir délivrer une gamme étendue de cours de formation pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest et coopérer avec les autres Centres OACI de formation en sûreté de l’Aviation Civile, dans le but d’améliorer la mise en œuvre de l’annexe 17 à la Convention de l’Aviation Civile internationale à l’échelle mondiale. Cette réussite est le résultat de près de trois ans de travail acharné, en équipe, y compris l’établissement de procédures et la mise en place de ressources humaines compétentes », a indiqué Madame Paule Assoumou Koki, Directeur général de la CCAA (Cameroon Civil Aviation Authority).

Selon Monsieur Mam Sait Jallow, Directeur régional de l’OACI pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale: « Le Cameroun peut ainsi s’honorer que le Centre de formation de Douala fasse désormais partie du réseau des 34 Centres OACI de formation en sûreté dans le monde, et du 6ème en Afrique après Casablanca, Tunis, Johannesburg, Nairobi et Dakar ».

Il faut noter que la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) est le bras séculier du gouvernement en matière de coordination et de suivi des activités de l’aviation civile sur le territoire national.

Pour s’adapter en permanence au contexte dans lequel elle évolue, la CCAA a fixé ses priorités autour de 04 axes stratégiques.

Sécurité

S’assurer du respect des règles d’exploitation des aéronefs et des installations par les organisations et personnels de l’industrie qui en ont la charge (pilotes, mécanismes etc…)

Sûreté

Procéder aux investissements requis et s’assurer de la mise en œuvre de la politique de sureté par les opérateurs et les services partenaires.

Transport aérien

Accompagner l’évolution du secteur et être l’interlocuteur des compagnies aériennes, des aéroports, des passagers en matière économique, juridique et social.

Infrastructure aéroportuaire

Procéder aux investissements sur les aéroports secondaires, les exploiter et fournir les services de la navigation aérienne.