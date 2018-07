Cameroun : La Beac donne un souffle nouveau aux pays de la Cemac

En l’espace de douze jours, la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) a mis sur le marché, pas moins de 845 milliards FCfa, rapidement souscrits à un taux dépassant 100%. La dernière adjudication a été lancée le 26 juin 2018. Un montant de 275 milliards a été mis sur le marché monétaire, pour un taux d’intérêt de 2,95%. Le lendemain 27 juin, le secrétaire général de la Beac, Désiré Guedon, a annoncé les résultats de l’appel d’offres : 313,968 milliards sollicités. Ce qui fait un taux de souscription de 114,17%.

Avant l’adjudication du 26 juin dernier, la Banque centrale avait déjà proposé sur le marché, dans les mêmes conditions, un montant de 570 milliards FCfa, respectivement les 14 et 21 juin 2018. A chaque fois, c’est un montant de 285 milliards qui était en jeu.

Rétrospectivement, l’avant-dernière adjudication, celle du 21 juin, a été bouclée en une journée comme le confirme un communiqué du vice-gouverneur de la Beac, Dieudonné Evou Mekou, signé le 22 juin. Les liquidités d’un montant de 285 milliards ont été souscrites à hauteur de 109,10%, soit un montant sollicité égal à 310,9 milliards FCfa. Lors de la première opération, le 14 juin, un premier montant de 285 milliards FCfa a été placé avec succès sur le marché de la Cemac. Cette fois-là, l’on atteint des sollicitations de l’ordre de 357,04 milliards FCfa. Soit un taux de souscription de 125,28%.

Ces trois opérations menées par la Banque centrale, sont un indicateur qu’il y a un grand besoin de liquidités sur le marché monétaire de la sous-région. Ce qui a amené la Beac à mettre en place, en 2017, un dispositif d’apport de liquidités en urgence en faveur des banques en difficulté, mais solvables. Il est possible que la Banque centrale poursuive avec cet apport de liquidités qui tutoie déjà 1 000 milliards FCfa et les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), constitué du Cameroun, du Congo, de la Centrafrique, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad peuvent d’ores et déjà se frotter les mains.