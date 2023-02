Cameroun : l’ancien sélectionneur adjoint Gweha Ikouam Fils inhumé à Nkakmbom

Le village Nkakmbom, situé à 2 km de l’arrondissement de Ngambe, département de la Sanaga-Maritime, région du Littoral, a connu une affluence inhabituelle, du 17 au 18 février 2023. Et pour cause, il y avait l’inhumation de Gweha Ikouam Fils (62 ans), ancien professeur d’Eps (Éducation physique et sportive) et ancien sélectionneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun, arraché à la vie le 22 janvier 2023, des suites d’un accident de la circulation, à Yaoundé.

On a noté la présence à ce triste évènement très couru, des anciennes gloires du football camerounais, des présidents des équipes de football, des autorités de tous bords, venus témoigner de leur affection au désormais défunt coach, Gweha Ikouam, autrement appelé « Jimmy ».

Qui était Gweha Ikouam Fils ?

Né le 21 avril 1961 à Douala, Gweha Ikouam, s’est vu confier l’encadrement technique des équipes telles que : le Tonnerre de Yaoundé, Unisport de Bafang, Dynamo de Douala, Mont Cameroun FC de Buéa, Prévoyance de Yaoundé, Kumbo strikers, les Astres de Douala, l’équipe nationale junior U20 du Cameroun (1997-2001) et l’équipe nationale senior (2007-2009.

« Gweha Ikouam, ex-entraîneur principal de Ksa (Kadji sport academy), « Grand coach/Jimmy », comme nous l’appelions affectueusement, nous a bien moulés. Si aujourd’hui, nous avons beaucoup de connaissances dans le domaine footballistique, c’est grâce au « grand coach ». Je garde de lui, un homme de paix, de rassembleur, de rigoureux dans ses projets, et d’amour (gweha) comme son nom l’indique», déclare le footballeur Patrick Ngang.

« Nous savons pertinemment, qu’il y a un temps pour toute chose ! Avec son départ, nous sentons un grand vide en notre sein. Il nous laisse au carrefour, alors que, nous avions encore besoin de sa largesse et de son expertise. Mais, nous ne pouvons qu’avaler cette pilule amère, car, on ne peut rien contre la volonté du Tout-puissant. Il nous l’a donné, et il nous l’a ôté, que son nom soit loué. Adieu Grand coach ! », a-t-il ajouté.

Gweha Ikouam, fils du pasteur, marié et père de plus de sept enfants, inhumé le samedi 18 février 2023 à Nkakmbom, son village natal, aura marqué les générations. Sa disparition, au vu des sommités de tous bords présentes à ses obsèques et en s’appuyant sur les différentes prises de paroles, quelques secondes avant sa mise en terre, est une grande perte pour le mouvement sportif national. Mais, la finalité de tout homme, c’est la mort ! Que ton âme repose en paix, Jimmy !