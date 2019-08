Cameroun : l’Ambassadeur de France Christophe Guilhou remplace Gilles Thibault

Christophe Guilhou, 56 ans, diplômé de sciences politiques de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Institut des langues et civilisations orientales, est le nouvel ambassadeur de France au Cameroun.

Arrivant de Djibouti, où il a servi trois ans en tant qu’Ambassadeur de France, S.E.M. Christophe Guilhou est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, ainsi qu’en arabe littéral et swahili à l’Institut national des langues et civilisations orientales. Il est entré au Ministère des Affaires étrangères français en 1992 en tant que rédacteur, notamment pour le Cameroun. Il a été entre autres, numéro 2 de la représentation de son pays aux Émirats arabes unis et en Syrie, conseiller diplomatique du ministre de la Santé, Consul général à Boston, aux États-Unis, de 2009 à 2012, puis Directeur de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme, à l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) de 2013 à 2015.

Le nouveau chef de mission diplomatique de la France au Cameroun, marié et père de trois enfants, aura entre autres défis, la poursuite de la coopération avec l’Etat camerounais, à travers notamment le suivi des projets financés par l’Agence française de développement. Ces projets portent en partie sur la croissance économique inclusive et le développement durable.

Après trois années à représenter la République française au Cameroun, Gilles Thibault a quitté ses fonctions d’ambassadeur lundi 29 juillet 2019. Il a cédé sa place, le soir même, à Christophe Guilhou.