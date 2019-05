Cameroun : L’Abbé Richard MBOUTA décède après un arrêt cardiaque

Dans la matinée du mardi 7 mai 2019, le curé de la paroisse Sainte Monique de Maképé à Douala, Richard MBOUTA a rangé son aube à l’hôpital général de ladite ville.

D’après les témoignages de ses proches et certains fidèles qui l’ont vu tôt le matin, à l’enceinte de la paroisse Sainte Monique de Maképé, dans l’arrondissement de Douala 5e, le Curé Richard MBOUTA se portait très bien le matin.

Vers 8h, il est frappé par un arrêt cardiaque. Conduit de toute urgence à l’hôpital, l’homme de Dieu ne se remettra plus malgré l’intervention des médecins…

C’est dans un communiqué publié en début d’après-midi que Mgr Samuel KLEDA, Archevêque de Douala, a annoncé officiellement la triste nouvelle à la communauté chrétienne catholique et à la famille biologique du défunt. « Il était concomitamment Vicaire épiscopal de la zone pastorale Wouri IV, Curé de la paroisse Sainte Monique de Maképé, Aumônier de l’Apostolat des Laïcs et Aumônier diocésain du Renouveau charismatique », a indiqué Mgr Samuel KLEDA avant d’adresser ses condoléances les plus attristées à la famille biologique, au presbyterium et à tous ceux qui ont connu le défunt.

Natif de New -Bell, un quartier de l’arrondissement de Douala 2e, l’abbé Richard MBOUTA était depuis 2011 à la tête de la paroisse Sainte Monique de Maképé.