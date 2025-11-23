Cameroun : Kana Friedah, première femme cheffe du quartier Cacao-Barry à Douala

Une page d’histoire s’est écrite ce jeudi 20 novembre 2025 dans le 5è arrondissement de Douala. Madame Ngo Mandebi Friedah épouse Kana, 71 ans, est devenue la première femme à accéder au poste de chef de 3è degré du quartier Cacao-Barry. Cette nomination historique met fin à cinq années de vacance à la tête de cette chefferie et marque un tournant pour ce quartier cosmopolite de la capitale économique camerounaise.

Le quartier Cacao-Barry, situé dans le 5è arrondissement de la ville de Douala, a été en fête, jeudi, le 20 novembre 2025. Et la raison n’était autre que Anouafor Cletus Asongwe, Sous-préfet de cette unité administrative, a procédé à l’installation officielle de Madame Ngo Mandebi Friedah épouse Kana, (71 ans) et ex-chef du bloc 4, au prestigieux poste de chef de 3è degré à Cacao-Barry, l’un des quartiers cosmopolites de la capitale économique du Cameroun.

Prenant la parole, le Sous-préfet Anouafor Cletus Asongwe, indique : « cette chefferie est restée vacante depuis plus de cinq ans. Je me rappelle que quand je me suis installé ici à Douala 5, en janvier 2021, c’était le premier dossier que j’ai ouvert. Ça n’a pas été facile ! Je remercie les populations qui ont cru en ce qu’on faisait et que ça a abouti aujourd’hui à la désignation, à l’homologation et à l’installation du chef ».

« Tout à l’heure, j’ai demandé au chef d’encadrer les populations sans entretenir des divisions, de ne pas considérer qu’hier, certains ne l’ont pas voté. Désormais, elle est le chef de tout le monde au village, et c’est aussi le lieu pour moi, de demander aux populations de la soutenir, parce que seule, elle ne va pas réussir. Vous avez vu tout à l’heure, j’ai félicité et encouragé les membres du comité de vigilance, ces jeunes qui sont appelés à veiller et à contribuer pour la lutte contre le grand banditisme.

Nous demandons aux populations de les soutenir, parce que, faire le travail de comité de vigilance n’est pas facile. Nous traversons des moments un peu instables. J’ai demandé aux populations de ne pas céder à la peur, de vaquer à leurs occupations et de nous saisir en cas de besoin, puisque nous sommes disponibles à les accompagner. Nous espérons que désormais, le quartier Cacao-Barry va marcher dans la paix », conclut-il.

« Je suis très heureuse de prendre les rênes de ce quartier qui a traversé les moments difficiles. L’amour et le travail, sont mes premiers soucis. Je ne garde rancune à personne. Mes mains sont tendues aux populations de Cacao-Barry. Qu’elles viennent, pour qu’ensemble, nous puissions bâtir notre quartier », déclare Sa Majesté Kana Friedah, nouveau chef de 3è degré du quartier Cacao-Barry.

Une élection libre et transparente

« A Sa Majesté Ngo Mandebi Friedah épouse Kana, qui prend le commandement ce jour, nous lui promettons tout notre soutien. Nous ferons tout pour rester fidèles aux institutions de notre pays, et continuerons de travailler à ses côtés », déclare Ngingu Sen Alain Edouard, représentant des jeunes du quartier Cacao-Barry.

Suite à l’élection libre et transparente présidée par le Sous-préfet Anouafor Cletus Asongwe, avec l’appui technique d’Elecam, organe en charge des élections au Cameroun, qui s’était déroulée le 17 octobre 2024, dans la case sociale de ce quartier, c’est ce jour, 20 novembre 2025, que Madame Kana Friedah prend officiellement ses fonctions. Première femme à occuper ce poste, elle remplace ainsi le feu Jules Amos Mbessang, rappelé à Dieu en octobre 2019, après avoir passé seulement trois mois de règne.

Pour la riveraine Ngo Nong Jaqueline, « notre nouveau chef de quartier, vu ses activités menées et sa présence physique aux différents évènements heureux et malheureux, je puis dire, sans risque de me tromper, qu’elle est la personne qu’il fallait à ce poste. J’ose croire que si le Tout-puissant lui prête longue vie, elle fera des merveilles dans notre localité et même partout dans notre région ».

« Madame Kana Friedah n’avait pas attendu son installation pour montrer de quoi elle était capable. Juste après sa brillante élection, elle s’était aussitôt mise au travail, afin qu’en compagnie de ses collègues chefs de bloc (8), de gérer les affaires courantes, car, la vacance à ce poste, créait déjà un désordre fou dans le quartier. Je n’ai donc de doute de ce que son passage à la tête de notre circonscription administrative, fera tache d’huile et sera un bel exemple pour le pays », indique le riverain Hiobi Guymax.

Selon le riverain Samsi Dieudonné, « quand quelqu’un sait ou peut faire quelque chose, il n’a pas besoin des années pour le prouver. Alors, le travail abattu par Madame Kana Friedah, avant son intronisation officielle, ce jour, m’a convaincu. Je suis persuadé qu’elle sera à la hauteur de la tâche à elle confiée. Je lui souhaite plein succès dans cette noble et exaltante mission ».

Il n’est pas superflu de rappeler que le quartier Cacao-Barry est né en 1966 après le transfert de la Léproserie à Japoma. Les parcelles de terrains étaient distribuées aux allogènes par les autochtones Bassa.

A cette époque, chaque concession devait leur verser une contribution mensuelle. Cette opération n’a duré que deux ans puisqu’au mois d’août 1968, un arrêté préfectoral déclara ce terrain d’utilité publique.

Le 02 juillet 1977, l’arrêté N°21/MINFI attribua ce terrain à Monsieur Ebongué Hubert à titre d’indemnisation pour son terrain pris pour l’agrandissement du port de Douala. Éventuellement, le gouvernement croyait que cet espace n’était qu’une vaste forêt. Les requêtes adressées au ministère des Finances, et après vérification, ont abouti à la naissance de l’arrêté N°400/MINFI du 24 octobre 1977 modifiant l’arrêté N°21/MINFI du 02 juillet 1977. Le gouvernement attribua à Monsieur Ebongué un terrain vide dans la zone industrielle de Bassa.

A partir de ce moment, les habitants et leur 1er Chef du quartier, le nommé Ndjock Bata Philipe, décédé en septembre 2004, furent rassurés et adressèrent leurs sincères remerciements au gouvernement.

Le quartier Cacao-Barry est limité au Nord par le Grand Bepanda, au Sud par l’Université de Douala, à l’Est par le quartier Maturité et à l’Ouest par les quartiers Cité Sic et Gentil (le long d’un bras du drain de Tongo Bassa derrière l’usine Sic Cacaos).

Pour bien remplir sa feuille de route, le nouveau chef travaillera avec une dynamique équipe composée de :

Monsieur MPONDI Moïse : chef du Bloc N°1

Monsieur EKONG Joseph : chef du Bloc N°2

Monsieur NGUENE NDOUM François Désiré : chef du Bloc N°3

Chef du Bloc N°4 (à désigner, remplaçant de Madame Kana Friedah)

Monsieur BANYAMNGA Samuel : chef du Bloc N°5

Chef du Bloc N°6 (à désigner, remplaçant de Monsieur NKEPE Richard, décédé)

Monsieur BANYOLAG Azer : chef du Bloc N°7

Monsieur DJON LI BOUMTJE Etienne : chef du Bloc N°8