Cameroun : Grand-messe mondiale du Cacao à Yaoundé

Dans le cadre de la 111è session du Conseil international du Cacao et de ses organes subsidiaires, les 51 pays membres de l’Organisation internationale du cacao (Icco), se sont rassemblés du 7 au 10 avril 2025, à Yaoundé, capitale de la République du Cameroun. Au cours de cette importante rencontre de quatre jours, plusieurs points ont été débattus.

En présence de nombreuses personnalités locales et étrangères, au premier rang desquelles, Michel Arion, directeur Exécutif de l’Icco, ainsi que les premiers responsables de l’Office national et du conseil interprofessionnel du café-cacao, Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre camerounais du Commerce, et par ailleurs président du Conseil de l’Icco (Organisation internationale du cacao), pour l’année cacaoyère 2024-2025, a fait une déclaration non des moindres.

En effet, il indique « le vœu du Cameroun est qu’on retienne de cette 111ème Session du Conseil international du Cacao qu’elle fut celle des jalons granitiques d’une chaîne de valeur mondiale du cacao économiquement, environnementale et socialement durable, fondée sur les principes d’équité, de transparence et de profitabilité partagée ».

« Cette 111è session dont le Cameroun assure la présidence, revêt une importance capitale pour l’économie cacaoyère mondiale tant pour nous, les producteurs que pour les consommateurs », déclare le paysan Paul T.

« J’émets le vœu de ce qu’il ait une augmentation de prix du kilogramme de cacao et une plus grande transparence face à l’opacité du marché. Ainsi donc, il y aura un équilibre bénéfique pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, que sont : les producteurs, les industriels et les consommateurs », ajoute-t-il.