Cameroun : le financement des PME au centre du Forum économique Afrique Centrale

« Financements et partenariats économiques pour impulser le développement des PME en Afrique Centrale ». C’est le thème qui a servi de fil conducteur au Forum économique Afrique Centrale, le premier du genre, tenu du 25 au 26 mai 2023, à Yaoundé.

Cette importante rencontre de deux jours, à laquelle ont pris part les investisseurs et porteurs de projets, et présidée par Achille Bassilekin III, ministre camerounais des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat (Minpmeesa), se composait d’ateliers sur des thématiques liées à la compétitivité des PME (Petites et moyennes entreprises) et de rencontres B2B. Le but était de susciter l’innovation et le développement technologique au sein des PME d’Afrique centrale avec pour finalité d’améliorer le climat des affaires.

« Les besoins de financement des PME camerounaises se chiffraient en centaines de milliards de francs CFA, mais qu’à peine 18% des ressources de l’économie nationale étaient mobilisées en faveur de ces unités », avait déclaré le ministre Achille Bassilekin III.

D’après le ministre, il était question d’explorer de nouveaux horizons de mobilisation de financements dans un contexte de relance post-Covid-19 et de mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

« Ce forum est une plateforme d’échanges sur les questions économiques du moment. La zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) ne possédant pas de plateforme de ce type, il nous a semblé opportun d’en proposer », avait indiqué Jean-Baptiste Fouda Atangana, promoteur dudit forum.

Pour l’entrepreneur Raoul Batindjel, « nous, les jeunes, porteurs de projets bien ficelés, connaissons toujours des déceptions auprès des établissements bancaires. Alors, j’ai comme l’impression que les banques, chez nous, n’ont que pour mission, « le dépôt et le retrait d’argent ». Le « prêt », même si le projet est bancable, ne passe pas dans leurs têtes. Ceci m’amène à en déduire qu’elles ne sont pas différentes des kiosques des opérateurs de téléphonie, placés à divers endroits, où on fait le transfert de crédit de communication, y compris le dépôt et le retrait d’argent (Mobile Money) ».

«Est-ce à dire que le mot « prêt », n’est pas dans leurs cahiers de charges ? J’ai donc les doutes de ce que les importantes résolutions, issues du présent forum, vont faire bouger les lignes. Que c’est dommage ! », a-t-il ajouté. Cerise sur le gâteau, au terme de cette rencontre de Yaoundé, une visite d’inspection a été effectuée à Kribi, cité balnéaire du Cameroun.