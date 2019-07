Cameroun : fin des Journées Nationales du Management édition 2019

La 12ème édition des Journées Nationales de Management (JNM) s’est tenue au GICAM du 26 au 28 juin 2019 sous le thème : « Travail en équipe, gestion de la diversité ».

Comme lors des éditions précédentes, les JNM 2019 ont regroupé des experts nationaux et internationaux de renom et une grande diversité de chefs d’entreprises pour échanger sur les enjeux, les pratiques et les expériences en matière de mobilisation des équipes et de construction des dynamiques collectives.

Il faut signaler que Les JNM constituent un forum d’échange, de débats, d’appropriation de nouvelles technologies de management, de promotion et de sensibilisation sur les questions de stratégies, d’organisation, de management, pour doper les performances et la compétitivité globale des entreprises africaines. Cet événement regroupe les experts, les cadres dirigeants et opérationnels, les managers de tout niveau confondu, les leaders d’opinions, les hommes de médias.

Au regard de l’importance de ces thématiques dans le contexte actuel, les entreprises, les institutions, les gestionnaires confirmés ou non et l’ensemble des acteurs économiques du Cameroun et de la sous-région ont pris une part active.