Cameroun : Fabien Eboussi Boulaga, le penseur camerounais quitte la scène

Fabien Eboussi Boulaga, philosophe camerounais de renom, a rendu l’âme le samedi13 octobre 2018 à l’âge de 84 ans après avoir passé deux semaines à la clinique Jourdain de Yaoundé.

Né le 17 janvier 1934 à Bafia, Fabien Eboussi Boulaga a fait ses études secondaires au petit séminaire d’Akono dans le Sud du Cameroun, avant d’entrer dans la Compagnie de Jésus (les Jésuites) en 1955. Il est ordonné prêtre en 1969 et est définitivement incorporé dans la compagnie de Jésus en 1973. Il se fait remarquer par ses prises de positions notamment dans la publication du Bantou problématique en 1968, et par ses prises de position théologiques, notamment dans La démission en 1974 qui provoqua un tollé dans les milieux ecclésiastiques ; en effet, le document appelait au départ organisé des missionnaires. Trois ans plus tard, il publie La Crise du Muntu qui se penche sur les questions d’authenticité et de tradition très en vogue dans les années 1970. En 1980, il décide de quitter les Jésuites et demande son retour à l’état laïc ; ce départ de la vie sacerdotale et religieuse vient à la suite d’une réflexion bien murie et nourrie : en effet Eboussi affirme avoir « perdu la foi » dès 1969. Il publie une année plus tard Christianisme sans fétiche. C’est une critique des prétentions dogmatiques et métaphysiques du catholicisme en contexte colonial. Titulaire d’une licence de théologie obtenue à l’Université de Lyon, docteur en philosophie puis en lettres, il fut enseignant à Abidjan, puis professeur à l’Université de Yaoundé.

Il s’engage dans les années 1980 dans des associations de défense des droits de l’homme. Il publie des ouvrages, d’abord sur la théologie, puis sur la politique. Depuis 1994, il est professeur de l’Institut catholique de Yaoundé.

– Ses Œuvres :

La crise du Muntu, Authenticité africaine et philosophie, Présence africaine, Paris, 1977 et 1997.

Christianisme sans fétiche, Présence africaine, Paris, 1981.

A contretemps, L’enjeu de Dieu en Afrique, Karthala, Paris 1992.

Les conférences nationales en Afrique, Une affaire à suivre, Karthala, Paris, 1993.

La démocratie de transit au Cameroun, L’Harmattan, Paris, 1997.

Lignes de résistance, Éditions CLE, Yaoundé, 1999.

Christianity without fetishes, Orbis, New York , 1985.

Christianity without fetishes, Lit Verlag, Germany , 2002

Le génocide rwandais – Les interrogations des intellectuels africains, (Sous dir.), Éditions CLE, Yaoundé, 2006.

La dialectique de la foi et de la raison (Sous la direction), éditions terroirs, Yaoundé, 319 pages, 2007.

L’Affaire de la philosophie africaine. Au-delà des querelles, Karthala-éditions terroirs, Paris-Yaoundé, 2011.