Cameroun : évasion spectaculaire de 21 détenus à la prison principale de Yagoua

Au Cameroun, c’est une évasion spectaculaire qui a eu lieu à la prison principale de Yagoua où 21 détenus ont réussi à s’évader, déclenchant une véritable chasse à l’homme menée par les services de sécurité.

Au moins 21 détenus de la prison principale de Yagoua, chef-lieu du département du Mayo-Danay, à l’Extrême-Nord, se sont évadés dans l’après-midi du dimanche 1er mars 2020.

Selon nos informations, les prisonniers ont profité d’un faible dispositif de garde, ce dernier jour de week-end, pour s’évader. L’opération ayant été savamment préparée, ils ont défoncé le portail au moment où quelqu’un a apporté de la nourriture à un détenu et sont sortis de la prison

Pour pouvoir prendre le large, ils ont bousculé et dégagé de leur chemin l’unique gardien de prison qui était de garde. Mais avec l’intervention des forces de l’ordre, avec le concours de la population, 15 des évadés ont été rattrapés et ramenés en prison. Les six autres courent toujours, mais les recherches s’intensifient pour mettre la main sur eux.

Il est important de rappeler que ce n’est pas la première fois qu’il y a évasion à la prison principale de Yagoua. On se rappelle que le 19 juin 2009, une quarantaine de prisonniers s’étaient évadés. Ils avaient également procédé de la même façon. La traque lancée contre eux avait permis de rattraper 33 prisonniers, dont plusieurs blessés, au cours de leur fuite.