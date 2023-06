Cameroun, Dynamo FC de Douala : Alphonse Bea prend les rênes

Alphonse Bea, jeune directeur de société, a été élu président de Dynamo FC de Douala, pour un mandat de quatre ans. Il remplace ainsi Madame Audrey Chicot.

C’est lors de l’assemblée générale élective de ce club mythique, autrement appelé « Bon Ba Djob » (Enfants de Dieu en langue Bassa), lequel fait la fierté des peuples Basa’a, Bati, Mpôô, tenue, le 26 juin, à l’hôtel Akwa Palace de Douala, que les participants, plus de 150, ont jeté leur dévolu sur la liste, dont Alphonse Bea était à la tête. Cette nouvelle équipe dirigeante a 4 ans pour prouver de quoi elle est capable. A en croire les participants à cette importante rencontre, cette équipe qui gérait la période de trêve, a frappé très fort. Elle est déjà en bonne voie, car la montée récente du club en Elite One de notre championnat, en est une preuve palpable et augure les lendemains meilleurs.

« La Dynamo de Douala, se veut très ambitieuse »

« En quatre mois, nous avions pour ambition de faire monter le club en première division de notre championnat. Et nous l’avons fait. Nous pensons que c’est la raison pour laquelle le peuple nous a renouvelés sa confiance, pour que nous continuions à développer ce club-là, et l’amener vers le sommet, pour ne pas dire à redorer son blason d’antan. Pour le championnat qui commence en septembre prochain, il faudra se rendre sur le marché, trouver et renforcer certains compartiments, surtout mobiliser les fonds pour le bon fonctionnement de l’équipe. Je peux déjà vous dire que la Dynamo de Douala se veut très ambitieuse, cette saison. Quand on a les ambitions, et qu’on a aussi les moyens qui accompagnent », », a déclaré Alphonse Bea, le nouveau président de Dynamo FC de Douala.

« Une équipe solide, soudée et disciplinée »

« Vous avez vu aujourd’hui, nous avons pu collecter, c’est quelque chose inédite, pour un congrès d’un club comme la Dynamo de Douala, nous avons pu collecter une somme de 14.000.500 FCFA en une seule journée et en quelques heures. Le comité exécutif mis en place a voulu donner le ton, pour que nous comprenions qu’aujourd’hui, chacun doit mettre la main dans la poche, pour que nous continuions à réaliser ces objectifs, qui sont très grands. Par rapport à ces objectifs : pour les atteindre, cela passe par une équipe solide, soudée et disciplinée. Je crois que nous nous donnerons tous ces moyens pour atteindre ces objectifs. Et c’est à la fin de la saison qu’on verra si nous les avons atteints ou non », a-t-il poursuivi

Pour Eyock II Joseph Aimé, « c’est ma première année dans le club. Et je puis vous rassurer que, ce que Monsieur Alphonse Bea a fait, c’est ce qui a fait en sorte que nous avons pu gagner les matchs et on a accédé en première division. Parce qu’il a fait le maximum. Nous étions à l’abri de tout. Donc, nous, dans notre tête, étions tranquilles. Notre souci était seulement de jouer et de gagner les matchs. Nous pensons qu’avec Monsieur Alphonse Bea à la tête, nous irons loin. Puisqu’il y a déjà les ambitions, et c’est un monsieur qui est ambitieux. Nous allons jouer le titre, la saison prochaine ».

« Plein succès à toute la nouvelle équipe dirigeante »

Pour un congressiste, « comme Alphonse Bea est là, la Dynamo de Douala ira à la champions league. Moi, j’ai confiance ! Parce que c’est un gars qui a toujours de la chance. Même dans sa famille, il est comme ça. Tout ce qu’il fait, ça marche. Voyez-vous, quand il a mis la main sur la Dynamo de Douala, il y a de cela 4 mois, la Dynamo a accédé en première division. Les choses que les gens ont essayées, il y a plus d’une vingtaine d’années, ils n’ont pas réussi… Je lui souhaite beaucoup de courage ! ».

« Je saisis cette heureuse opportunité pour féliciter tous ceux qui ont accompagné Monsieur Alphonse Bea, par leur éloquence, à savoir : Boumsong René, Homog Elie, Hervé Emmanuel Nkom et Balog John. Le championnat qui va commencer le 30 septembre prochain, il faudrait qu’on ne perde pas les trois premières places », a exhorté le président du conseil des Sages. « Je souhaite plein succès à toute la nouvelle équipe dirigeante ! », avait-il conclu.

Créée en 1948, la Dynamo FC de Douala, est un club de football camerounais basé dans la capitale économique. Elle est l’un des clubs mythiques au palmarès élogieux, soit 3 coupes du Cameroun : 1979, 1981 et 1998. Elle a traversé une longue période de turbulence (23 ans), qui n’était autre qu’une crise de gestion marquée par une guerre de leadership. Une situation qui a retenu le club en Elite Two pendant de longues années.