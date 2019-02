Cameroun, Douala : le FestMak fête le Makossa !

Le festival du Makossa (Festmak) est revenu pour une deuxième édition du jeudi 02 au samedi 04 novembre 2017 à Canal Olympia Bessengue à Douala. Le Festmak, organisé par l’association Makossa Forever, sous le parrainage du ministre des Arts et de la Culture, est un événement qui vise la valorisation et la promotion du Makossa.

L’objectif du Festmak est de perpétuer le Makossa dans l’environnement musical camerounais, voire africain, par le biais d’hommages aux différentes icônes de ce genre musical, comme Eboa Lotin.

Le Festmak ambitionne également de dénicher et promouvoir les jeunes talents, de former les jeunes dans les techniques de l’art musical en général et encourager les acteurs du Makossa encore en activité, à travers des récompenses…

Pour la promotrice, Claudia Dikosso, « c’est le moment d’écrire une nouvelle page de notre histoire consacrée à ce cher patrimoine culturel. A présent, il est temps d’aider à tracer la voie de manière claire aux jeunes talents pour l’émergence du Makossa ».

Pour atteindre ces objectifs, le programme de la deuxième édition du Festmak prévoyait des masters class sur les fondamentaux de la musique, une table-ronde sur le thème « Le Makossa de l’émergence », une caravane mobile, une exposition sur l’histoire du Makossa et des concerts. Résultat : un Festival à la fois intelligent et populaire, festif et utile.