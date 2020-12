Cameroun : Douala a accueilli Tara, la mascotte du CHAN 2021

Après Yaoundé où s’est ouvert le bal, le dimanche 27 décembre 2020, au Palais polyvalent des sports de Warda, hier 29 décembre, la mascotte « Tara » du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) a déposé ses valises à Douala, capitale économique camerounaise. Elle a sillonné les quartiers Bonanjo, Ndokoti, Bonassama, Bessengue,….

Initialement prévu du 4 avril au 25 avril 2020, la 6ème édition de ce tournoi a été reprogrammée et se tiendra désormais du 16 janvier au 7 février 2021, en terre camerounaise. Il regroupe 16 sélections nationales africaines constituées de joueurs évoluant dans leurs pays respectifs.

A quelques semaines du coup d’envoi du CHAN 2021, le ministre camerounais des Sports, président du COCAN (Comité d’organisation local du CHAN Total 2021 et de la CAN Total 2022), avait dévoilé le programme de la mascotte tour. La mascotte « Tara » sera donc présentée du 27 au 30 décembre 2020 dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé retenues pour l’événement prévu au Cameroun du 16 janvier au 7 février prochain.

Pour le président du COCAN, c’est une tournée qui « vise à rapprocher la compétition de son public ». A cet effet, il invite le public camerounais « à réserver un accueil chaleureux à ce symbole du CHAN TOTAL Cameroun 2021 ».

La mascotte « Tara » est un lion habillé en vert-rouge-jaune, les couleurs du drapeau national. Il joue au poste de gardien de but et porte le numéro 237 en référence à l’indicatif téléphonique du Cameroun.

Après Douala, la délégation a mis le cap sur Limbé, ce mercredi 30 décembre 2020, puis sur Buea.