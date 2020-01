Cameroun : crise Anglophone, la Chine fait un don d’une valeur de 1,6 milliard de francs CFA

La Chine a offert un don d’une valeur d’environ 1,6 milliard de francs CFA au Cameroun. C’est dans le cadre du Plan d’assistance humanitaire d’urgence mis en place suite à la crise anglophone qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.



Ce don est notamment constitué de huit pick-up, huit ambulances, 2000 lits d’hôpital, 2500 chaises, 2500 tables, 7500 moustiquaires, des kits de toilette, 500 matelas et 20 unités de radiologie. Il a été réceptionné au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, le 8 janvier dernier à Douala, la métropole économique. C’était en présence de l’ambassadeur de Chine au Cameroun, Wang Yingwu.

« La convention de mise à disposition du don a été signée entre l’ambassadeur et le ministre Alamine Ousmane Mey, de l’économie, il y a moins d’un an. Aujourd’hui, c’est 1,6 milliard de francs CFA de don qui touchent pratiquement tous les domaines sensibles. C’est la preuve que le partenariat entre nos deux pays est très solide », estime Paul Atanga Nji.

« Nous attachons une grande importance à la coopération et suivons de près la situation au Cameroun qui connaît quelques problèmes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En tant qu’ami et partenaire, nous ne pouvons ne pas réagir », a pour sa part déclaré le diplomate chinois.

Notons que ce geste vient concrétiser une promesse faite par le Président chinois, Xi Jinping, au chef de l’Etat du Cameroun, Paul Biya, lors du Forum Chine-Afrique de septembre 2018, sur le plan d’aide humanitaire d’urgence, tenu à Beijing (Chine).

Selon certaines sources, ce geste de la Chine influera sur le développement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les rapports d’assistance complèteront les efforts des partenaires nationaux et internationaux pour améliorer les conditions de vie des victimes de la crise anglophone.