Cameroun : crise anglophone, 1500 familles viennent de bénéficier du Plan d’assistance humanitaire d’urgence

Sur instruction de Paul Biya, Président de la République du Cameroun, Paul Atanga Nji, Ministre de l’Administration territoriale et par ailleurs coordonnateur du Centre de coordination de l’assistance humanitaire d’urgence pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, a personnellement procédé le 27 septembre 2019 à Douala, à la distribution des matelas, des couvertures, des seaux, du papier hygiénique, du sucre, des boîtes de sardines, des bouteilles d’huile, du riz, du savon et une somme de 10000fcfa pour le transport.

« Les déplacés internes doivent se sentir chez eux bien qu’étant dans d’autres régions d’accueil. Ils doivent respecter les autorités en place et vivre en harmonie avec les populations d’accueil », avait déclaré Paul Atanga Nji.

Le sens de l’hospitalité et le formidable esprit de solidarité des populations camerounaises en faveur de leurs compatriotes en détresse continuent à se manifester, il est apparu nécessaire pour le Gouvernement d’élaborer un plan structuré et global d’assistance permettant de répondre aux besoins urgents et essentiels des populations vivant sous la menace de la guerre, ou obligées d’abandonner la quiétude de leurs foyers, de même que leurs activités quotidiennes pour fuir la folie meurtrière.

Dans le cadre du plan d’urgence humanitaire dont le rapport avait été présenté le 04 avril 2019 par Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration, 75 000 familles ont déjà bénéficié des aides de l’Etat.

Il est important de rappeler que dans le cadre de ce plan d’urgence, les populations camerounaises ont consenti à collecter plus de 1 800 000 000 de Fcfa. A cela, s’ajoute 01 milliard de don du Gouvernement chinois. Ces fonds sont logés dans un compte spécial au Trésor public.