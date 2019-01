Cameroun : Consécration d’Ancienne de l’Eglise à la Paroisse EPC Sion

Nommée candidate à la charge d’Ancienne de l’Eglise le 05 janvier 2014, le Prof. Aurore Sara Sophie Ngo Balepa a été installée à la charge d’Ancienne de l’Eglise le dimanche 25 juin 2017.

C’était au cours d’un culte solennel célébré par les Révérends Mang Rodolphe, Nguelle Samuel, Dr. Bissohong Ebenezer, Mbock Mbock David Anatole et Ngock Arnold, ces deux derniers Co-modérateurs de la Paroisse EPC Sion.

La cérémonie a eu pour cadre le temple de la Paroisse EPC Sion. Elle s’est déroulée en présence des autorités traditionnelles et politiques, du collège des anciens et des diacres de l’EPC Sion et d’ailleurs, des épouses des pasteurs, des membres de la famille, des collègues de service, des amis, des groupes choraux et des chrétiens de tout bord.

Les passages bibliques (Jean 2.19-23 et Matthieu 9.37-40) ont servi de fil conducteur au Rév. Dr. Bissohong Ebenezer, prédicateur du jour qui a proposé le thème suivant : « Le coût à supporter pour être disciple de Jésus-Christ».

« Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne seras pas disciple authentique de Jésus-Christ ». « Vous devez vous laisser bercer par la parole de Dieu ». « Apporte la lumière de l’évangile partout où tu seras ». « Le monde veut voir Jésus-Christ à travers tes paroles et gestes ». Ainsi exhorta le Rév. Dr. Bissohong Ebenezer.

L’Ancienne de l’Eglise Aurore Sara Sophie Ngo Balepa, âgée de 63 ans et Vice-Doyen chargé de la Programmation et du Suivi des Activités académiques à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l’Université de Douala, aura pour missions le partage des responsabilités du ministère de l’Eglise avec le Pasteur, à discerner, à mettre en œuvre et à coordonner les divers ministères particuliers que Dieu donne à son Eglise pour l’accomplissement de son dessein. Elle veillera au rassemblement des fidèles, à la célébration du culte et à l’instruction des membres de la communauté. Elle travaillera à faire régner la paix, l’amour fraternel et à maintenir l’unité de l’Eglise. Elle gardera secrètes les confidences qui lui seront faites. Elle assurera la gestion matérielle de la communauté.

Dans la vie quotidienne, dans sa profession et dans la cité, elle s’efforcera d’être le témoin de son Seigneur Jésus-Christ. Elle participera régulièrement au culte et à la sainte cène pour y trouver la force et l’inspiration nécessaires à son épanouissement. Elle aidera à célébrer le culte lorsqu’elle sera appelée. Elle devra être assidue aux réunions du Conseil Presbytéral. Elle devra prendre toutes les mesures propres pour assurer la vie de son Eglise. Elle aura à préparer et à appliquer toutes les décisions des juridictions supérieures. Elle sera également invitée à poursuivre sa formation personnelle au sein du conseil et par tous les moyens que l’Eglise mettra à sa disposition. Elle devra mettre au service du Seigneur et de son Eglise, les dons et talents qu’elle a reçus de Dieu. Elle devra accomplir sa mission avec zèle en vue d’aider les fidèles à faire entendre la parole de Dieu et à témoigner par leur vie de leur fidélité à Jésus-Christ dans le monde où nous vivons.

Très vite intégrée et active au sein du Comité du Culte en Français pendant plus d’une dizaine d’années, le Prof. Aurore Sara Sophie Ngo Balepa, désormais Ancienne de l’Eglise de l’EPC (Eglise Presbytérienne Camerounaise) aura appris à faire tous les rôles à la Chaire et sera sans doute à la hauteur de la charge à elle assignée.