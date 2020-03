Cameroun : clôture de la 27è édition du Festival Fomaric

Le club Camtel de Bepanda, situé dans la ville de Douala au Cameroun, a servi de cadre, du 3 février au 8 mars 2020, à la tenue de la 27ème édition du festival FOMARIC.

Sous le thème : « Opération 20/20 », cette édition du festival FOMARIC, foire musicale, artistique, industrielle, commerciale, avait ambitionné de rassembler, en 2020, plus de 500 000 festivaliers jeunes, cadres d’entreprises, chercheurs, communautés locales et étrangères etc.

Comme innovations pour cet événement, les rencontres d’affaires, les conférences, les réseautages se tenaient dans le grand hall VIP de 50mx30m où étaient disponibles des stands climatisés ; les spectacles étaient offerts via un podium quasi neuf d’une dimension de 18mx14m, une sélection d’artistes revisitée, un espace de détente VIP aménagé, une plateforme de formation de jeunes entrepreneurs à initier et le prix d’accès au site réduit.

Longtemps lié à une personne, le Festival FOMARIC est un évènement dont la ténacité et la persévérance n’ont de pareil que sa simplicité et son humilité. En effet, M. Nkotti François, dit « Desto », par ailleurs maire de la Commune de Souza et grand artiste musicien de renommée internationale, a, par sa témérité, permis à cet évènement de devenir incontournable dans le calendrier des évènements annuels de la ville de Douala, depuis 1993.

En un quart de siècle d’existence, le Festival FOMARIC a évolué et s’est amélioré pour devenir un rendez-vous culturel incontournable de la ville de Douala et du Cameroun. Au point où le ministère des Arts et de la Culture a inscrit le festival FOMARIC (Foire musicale, artistique, industrielle et commerciale du Cameroun) dans le répertoire des évènements majeurs du pays.