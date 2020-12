Cameroun, CHAN 2021 : le Premier ministre visite les infrastructures sportives à Douala

A un mois du coup d’envoi de la phase finale de la sixième édition du Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN), qui se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun, les membres du gouvernement ne cessent de multiplier des descentes sur les différents sites qui vont abriter cette grand-messe du football africain. C’est dans cette optique que ce jour, 15 décembre 2020, le Premier ministre, Chief Joseph Dion Ngute, s’est rendu à Douala, afin de toucher du doigt, l’actualité des infrastructures sportives qui s’y trouvent.

Accueilli au niveau du pont de la Dibamba, par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le chef du gouvernement a marqué son premier arrêt au stade de Japoma. Ce gigantesque complexe sportif ultra-révolutionnaire a été sillonné pendant plusieurs minutes par Joseph Dion Ngute et sa délégation. Des vestiaires aux tribunes en passant par la pelouse, le PM a touché du doigt les travaux sous la conduite du maître d’œuvre.

« Depuis quelques jours, je visite les infrastructures sportives financées par le gouvernement. Je crois que je suis comblé par ce que je viens de voir ici à Japoma. C’est impressionnant ! Tout est presque fait, il manque des touches de finition çà et là. Moi, je crois que ce stade est de niveau mondial, j’ai visité plusieurs pays, même les stades les plus évolués ne dépassent pas ce que je viens de voir ici. Je crois que c’est très beau, vraiment bien conçu, et les entreprises qui ont fait les travaux l’ont très bien fait », s’est satisfait le Premier ministre avant de mettre le cap sur le stade omnisports de Bépanda.

Une fois de plus, Joseph Dion Ngute a été très impressionné. « Je voudrais remercier le maître d’œuvre et tous ceux qui ont contribué à ce résultat. Je crois que d’ici un mois, les Camerounais auront l’occasion de venir découvrir eux-mêmes ce stade pendant les compétitions qui sont très proches », a-t-il réagi. Le dernier saut a été fait au stade d’Akwa. Excepté les voix d’accès et de petite finition, il ne reste plus grand-chose.

Du nouveau complexe sportif de Japoma et ses annexe au stade rénové de la Réunification de Bepanda, en passant par les stades d’entrainement de Bonamoussadi et de Mbappe Leppe, ainsi que les chantiers routiers, le Premier ministre a instruit les prestataires de service engagés dans les chantiers liés à l’organisation des prochaines compétitions d’envergure continentale, de les livrer dans les délais.

Stades et groupes du CHAN Total Cameroun 2021

Groupe A Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé Cameroun, Zimbabwe, Mali, Burkina Faso Groupe B Stade Japoma de Douala Libye, Niger, RDC, Congo