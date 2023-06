Cameroun : le centre national de commandement et de contrôle de vidéosurveillance de Douala opérationnel

La ville de Douala vient d’être dotée d’un important matériel de sécurité publique. Le centre national de commandement et de contrôle de vidéosurveillance annexe de Douala a été inauguré, ce 15 juin 2023. Une cérémonie présidée par le ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, représentant le président de la République, en présence du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele, du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, de nombreuses autorités administratives et traditionnelles.

En inaugurant cette infrastructure, Ferdinand Ngoh Ngoh a indiqué toute son importance dans le contexte actuel. Le déploiement des caméras de vidéosurveillance sur l’étendue du territoire national, obéit aux politiques modernes de sécurité publique, gage du développement socio-économique durable. Au cours de son discours de circonstance, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, l’a fait savoir à l’assistance : « l’extension du dispositif de vidéo surveillance sur l’ensemble du territoire national, constitue l’un des piliers de la politique du chef de l’Etat, en matière de sécurité.

Plus de 7000 caméras supplémentaires

Cette stratégie est l’une des réponses à l’émergence des nouvelles formes de criminalité, à la persistance d’attaques terroristes dans certaines localités de notre pays et aux menaces de troubles à l’ordre public. Pour faire face à ces défis, le chef de l’Etat a autorité la poursuite de ce projet qui permettra à terme de doter notre pays de plus de 7000 caméras supplémentaires reliées à 17 centres de commandement régionaux et locaux. C’est donc un investissement stratégique qui s’inscrit résolument dans le processus global de modernisation de notre pays et d’optimisation des prestations de la sécurité nationale ».

« Le dispositif mis en place, procède de la détermination du chef de l’Etat, à rechercher sans cesse les voies et moyens, d’améliorer la sécurité de ses concitoyens où qu’ils se trouvent sur le territoire national. C’est l’une des conditions essentielles à l’émergence de notre pays, car, le développement va de pair avec la sécurité », avait-il conclu. Dans les rues de la capitales économiques, les caméras de vidéosurveillance sont bien visibles, surtout dans les grands carrefours depuis des mois, le dispositif qui rassure la plupart des Doualais, confrontés à de nombreux cas d’agression, d’accidents de la circulation, avec fuite des fautifs, néanmoins, certains citadins ont encore du mal à percevoir l’efficacité de ce dispositif.

Des « villes intelligentes du Cameroun »

« L’installation des caméras de vidéosurveillance dans les points et lieux à forte concentration ou réputés criminogènes, est une bonne chose. Mais, le fait qu’on continue à enregistrer de nombreux cas d’agression, d’accidents de la circulation, où le conducteur de voiture/moto bouscule/tue un piéton et prend la clé des champs, et que dire des agressions dans les quartiers, y compris la lenteur des enquêtes, ou des enquêtes qui n’aboutissent jamais. Ce tableau sombre, me laisse croire que ce dispositif, qui nous a coûtés ‟les pieds et la tête″, ne nous rend pas entière satisfaction », s’est insurgé un riverain.

« Si les conditions de vie des populations ne sont pas classées au premier plan, alors, pour ma part, le verre va demeurer dans le fruit et à la longue, le pourrir ! », avait-il ajouté. Il faut signaler que la mise sur pied des centres de commandement et de contrôle de vidéosurveillance à travers le triangle national, s’inscrit dans le droit fil du projet dénommé : « villes intelligentes du Cameroun », décidé par le chef de l’Etat Paul Biya, en 2014.

4000 caméras prévues dans toutes les capitales régionales

Au cœur de ce gigantesque projet, la sécurité, la mobilité urbaine et la prévention des menaces à la paix à travers les outils de pointe. Ainsi, « l’inauguration de l’annexe de Douala, n’est que le début d’une série qui permettra de doter tous les chefs-lieux des régions de cette infrastructure stratégique. A terme, 4000 caméras sont prévues dans toutes les capitales régionales, ainsi que les localités frontalières telles que : Kousseri, Garoua Boulay, Waza, Ki’ossi, entre autres», a annoncé Ferdinand Ngoh Ngoh.

La ville de Douala vient donc d’être dotée d’un important outil de protection. Il va non seulement faciliter la lutte contre la criminalité, mais aussi la protection des personnes et des biens. En outre, l’annexe de Douala, va également accélérer le temps d’intervention des forces de l’ordre et bien diligenter la recherche des criminels par le biais de la reconnaissance faciale.