Cameroun : Brenda Biya, l’avocate de son père sur les réseaux sociaux

La fille du président de la République du Cameroun a publié sur sa page Facebook, une sorte de réponse à tous les détracteurs de son père sur cette plateforme virtuelle. Brenda Biya, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est très active sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, et ses publications ne passent pas inaperçues.

Plusieurs Camerounais opposés au régime de son père Paul Biya, président de la République du Cameroun, profitent d’ailleurs de la moindre occasion pour cracher leur ras-le-bol sur Brenda. C’est ainsi que lundi, elle fait un post sur sa page Facebook où elle demande à ses fans de ne point juger. « Ne jugez pas, chaque humain est comme il est », a écrit Brenda Biya. Difficile de déchiffrer le code contenu dans cette publication, qui, en gros, est une forme de conseil.

Depuis la semaine dernière, la fille du Président Biya est traquée par les membres de la fameuse Birgade Anti-Sardinards (BAS) avec l’aide de certaines « Amazones ». Ces activistes opposés au régime de Paul Biya estiment que Brenda Biya dilapide l’argent du contribuable camerounais, dans les hôtels luxueux en France. Si l’on reste dans cette logique, la sortie de la « cendrillon » de Chantal vise une cible bien précise.

Et ce n’est pas une première sortie de Brenda Biya. Le 31 août dernier, elle dénonçait ceux qui, à longueur de journée, l’insultent sur sa page. « Il faut avoir le temps pour être un Hâter hein. Jamais je ne prendrais mon temps pour insulter quelqu’un que je ne connais pas sur internet. Internet donne trop le faux courage aux gens », avait-elle écrit.

Âgée de 22 ans, Brenda Biya, est une étudiante à l’École nationale d’administration et de magistrature au Cameroun (ENAM). Elle a affirmé, en novembre 2019, en « story » sur son compte Instagram, souffrir de la maladie de Basedow et de troubles de la thyroïde, ce qui expliquerait une humeur changeante. Mais, elle envisage une carrière musicale et est fan de plusieurs artistes africains tels que Locko, Wizkid qu’elle invite au palais pour un show privé.