Cameroun : 9è édition du Mboa BD festival : les dés sont lancés !

La neuvième édition du Mboa BD festival, c’est du 21 au 24 novembre à l’Institut Français de Douala, puis du 28 novembre au 1er décembre 2018 à la galerie nationale des arts contemporains et à l’Institut Français de Yaoundé.

Souvent désigné comme le 9è art, la BD (Bandes Dessinées) est une suite de dessins étalés sur une ou plusieurs pages et ayant pour but de raconter une histoire. Au Cameroun beaucoup de créateurs se sont lancés dans la pratique de cet ART.

Cette édition est placée sous le thème « Bande dessinée et multiculturalisme ». C’est donc dans ce contexte de promotion du vivre ensemble, à l’intégration et à la découverte de l’autre, et non à l’exclusion que se déroule la 9è édition du Mboa BD festival.

L’acte un a été lancé le 21 novembre à l’Institut Français de Douala avec des projections, des ateliers de dessin jeunesse, une table ronde, des conférences, la vente et la dédicace des BD. La présentation de projets innovants dans les jeux vidéo, la BD, sans oublier, les rencontres B2B qui pourront aboutir à des partenariats intéressants. Puis l’apothéose se fera à Yaoundé, capitale politique et ville aux sept collines, suivant le même programme.

C’est quoi le Mboa BD Festival ?

Le Festival International de la bande dessinée du Cameroun est d’abord un lieu de rencontre, rencontre entre les auteurs de BD, les différents acteurs du secteur (éditeurs, imprimeurs, institutions) et le public. Le festival a mis en place au fil des éditions des formations permettant aux dessinateurs de connaitre les bases du métier d’auteur, de comprendre les enjeux actuels autour de la bande dessinée, son importance dans le processus d’acquisition des aptitudes de lecture. Le Mboa BD est aussi un lieu de promotion qui donne de la visibilité à la production de bande dessinée camerounaise afin de créer une véritable industrie culturelle où les professionnels se connaissent et travaillent ensemble pour offrir une BD de qualité à un public à forte demande. Le Mboa BD est une importante plateforme d’échanges, des échanges sur la bande dessinée et les divers métiers autour: graphisme, jeux vidéo, dessin animé, cinéma.

Pour sa 9è édition, le MBOA BD Festival est placé sous le thème de : « bande dessinée et multiculturalisme ». Le multiculturalisme est un idéal qui permet de concilier le respect de la différence de chacun, l’acceptation de la différence de l’autre avec le souci de la cohésion sociétale et de la promotion de valeurs et normes universelles. Notre monde est aujourd’hui marqué par la globalisation. Une globalisation censée nous unifier, favoriser la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services, des personnes, des techniques, de l’information et de la culture. Mais le village planétaire tant vanté durant les deux dernières décennies fait face à une montée des nationalismes, de l’extrémisme et des courants identitaires.

Que peut faire l’artiste, l’auteur pour la promotion du multiculturalisme, le vivre ensemble ? Entre transformation de sa société, projection d’un futur meilleur et propagande, quels choix s’offrent aux auteurs en périodes difficiles ?

Cette année, le MBOA BD Festival propose aux auteurs camerounais et leurs collègues venus de l’international, de réfléchir sur le vivre ensemble et les différences de culture. Le multiculturalisme peut être perçu sous de multiples angles par l’auteur : le parcours personnel, l’engagement ou le traitement fait à travers son œuvre, l’environnement de création etc.