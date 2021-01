Cameroun, 6ème édition du CHAN : le kick off a eu lieu

Le Premier ministre camerounais, Chief Joseph Dion Ngute, sur instructions du chef de l’Etat, paul Biya, a présidé, le samedi 16 janvier 2021, au stade Omnisport de Yaoundé, la cérémonie d’ouverture de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations de Football (CHAN).

Il est important de souligner que la visite du président de la FIFA, Glanni Infantino, a coïncidé avec l’annulation de l’élection de l’équipe, qui a conduit Mbombo Njoya à la tête de la Fecafoot.

Initialement prévue du 4 avril au 25 avril 2020, la 6ème édition de ce tournoi a été reprogrammée et se tient du 16 janvier au 7 février 2021, en terre camerounaise. Il regroupe 16 sélections nationales africaines constituées de joueurs évoluant dans leurs pays respectifs.

« Je suis ici au Cameroun pour l’ouverture du CHAN. C’est le 1er tournoi international de l’année 2021, qu’on souhaite très meilleure que l’année 2020 qu’on a passé avec le Covid-19. Il n’y avait pas beaucoup de personnes au stade, à cause des problèmes de santé. Mais quand même, il y avait plus de 25% de la capacité des supporters », avait déclaré Glanni Infantino.

« Le Cameroun est un pays important dans le domaine du football. Tout ce qui se passe dans le domaine du football camerounais, intéresse non seulement la FIFA, mais le monde entier. Que personne ne se fâche de la décision du TAS (Tribunal arbitral de sport). Je demande à tout le monde de s’unir derrière le ballon de football. Le Cameroun doit jouer un rôle important dans le domaine du football mondial », avait-il ajouté

Après la phase protocolaire et les animations diverses, qui montraient les beautés du continent africain, le match d’ouverture qui opposait le Cameroun au Zimbabwe, avait connu la victoire du pays hôte sur un score étriqué de 1 but à 0. Les Lions Indomptables du Cameroun enregistrent ainsi trois points et attendent sereinement la prochaine rencontre contre le Mali.