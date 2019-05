Cameroun : 2è édition du festival du film Européen de Yaoundé

Pour sa deuxième édition, le festival du film Européen de Yaoundé a présenté du 6 au 10 mai 2019, une sélection de huit long-métrages – un documentaire et sept fictions- parmi les productions les plus récentes d‘Allemagne, de Belgique, de Bulgarie, de Chypre, d‘Espagne, de France, d‘Italie et du Portugal.

Sous la coordination de la délégation de l’UE au Cameroun, en partenariat avec le Goethe-Institut Kamerun, l‘Institut Français du Cameroun et les services culturels des Ambassades des États membres européens représentés au Cameroun. Une programmation de films proposée en collaboration avec le curateur Enoka Ayemba (CAM/DE).

Tous primés dans plusieurs festivals internationaux et inédits sur les écrans camerounais, ces films, en mettant en avant la multi-culturalité dans toute sa complexité et sa beauté, nous rappellent la grande diversité de l’Europe.

La programmation a été effectuée cette année en collaboration avec le curateur berlinois Enoka Ayemba. « L‘ambition du festival est de proposer un espace de rencontres et d‘échanges autour du cinéma Européen et de contribuer sur le long terme à l‘élargissement de l‘offre culturelle à Yaoundé. Nous sommes pour cela très heureux de pouvoir montrer la majorité de ces films dans la belle salle nommée SITA BELLA, située au sein du Ministère de la communication, et le film de clôture à l’Institut Français à Yaoundé », a-t-il indiqué.

Enoka Ayemba est un programmateur cinéma indépendant et critique basé à Berlin.

Il s’intéresse particulièrement aux cinématographies africaines. Depuis 2006 il a programmé plusieurs cycles de films. Les plus récents étant Leaving and Staying: Perspectives on Mobility in African Film (Berlin, janvier-mars 2018) et Healing the wounds/Blessures et guérison (Yaoundé- GIY, mai 2018). Il est l’auteur de nombreux articles dans des ouvrages collectifs.

Le programme prévoyait:

LUN/MON

6.5.2019 · 18.30

SALLE SITA BELLA

Ouverture/

Opening-cocktail

TAXI SOFIA

(DIRECTIONS)

Stephan Komandarev

BGR/DE/MK, 2017, 103 min.

MAR/TUE

7.5.2019 · 17.30

SALLE SITA BELLA

DIAMANTINO

Gabriel Abrantes,

Daniel Schmidt

PT/F/BR 2018, 92 min.

20.00

CHAMPIONS

(CAMPEONES)

Javier Fesser

ES 2018, 124 min.

MER/WED

8.5.2019 · 17.30

SALLE SITA BELLA

A CIAMBRA

Jonas Carpignano

IT/BR/USA/F/DE/S

2017, 120 min.

20.00

POUR VIVRE HEUREUX

(FOR A HAPPY LIFE)

Dimitri Linder,

Salima Sarah Glamine

BE/LU 2018, 83 min.

JEU/THU

9.5.2019 · 17.30

SALLE SITA BELLA

A VOIX HAUTE – LA

FORCE DE LA PAROLE

(SPEAK UP!)

Stéphane de Freitas,

Ladj Ly

F 2017, 99 min.

20.00

WESTERN

Valeska Grisebach

DE/BG/AT 2017, 100 min.

VEN/FRI

10.5.2019 · 18.30

INSTITUT FRANÇAIS

Fermeture/

Closing-cocktail

SMUGGLING

HENDRIX

Marios Piperides

CY/DE 2018, 92 min.