La 17ème Réunion des Parties (RdP) du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) s’est tenue à l’Hôtel Sawa de Douala du 24 au 27 octobre 2017.

La Facilitation européenne du PFBC et le Gouvernement du Cameroun s’étaient accordés pour fixer la 17ème Réunion des Parties (RdP) du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) à Douala (République du Cameroun) du 24 au 27 octobre 2017. La Réunion a été organisée avec l’appui financier de l’Union européenne.

Cette réunion de quatre jours a permis de consolider le renforcement de la gouvernance du PFBC engagée sous la Facilitation européenne, d’adopter une liste de priorités à moyen termes (2018-2022) du Partenariat, de considérer des propositions de priorités annuelles du PFBC, et de faire l’état des lieux de la coordination et de l’harmonisation des actions en faveur des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo. Elle a servi de cadre pour promouvoir un dialogue élargi et fructueux entre les partenaires tant au sein des collèges, qu’entre les partenaires appartenant à des collèges différents.

La Réunion comprendrait trois «streams» portant respectivement sur la gouvernance forestière et l’utilisation des terres, la biodiversité et la faune sauvage, et le changement climatique (atténuation et adaptation). Un espace d’exposition à destination des partenaires du PFBC était aménagé en vue d’accueillir une trentaine d’exposants.

La Facilitation européenne du PFBC cherche une vaste participation des partenaires du PFBC et sympathisants en provenance de tous les secteurs et tout particulièrement de la part des minorités, des femmes, des jeunes et des représentants du secteur privé.