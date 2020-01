Burkina : six terroristes périssent lors d’un accrochage, deux policiers blessés

La spirale de la violence liée au terrorisme se poursuit au Burkina Faso. Et ce mardi 7 janvier 2020, il y a eu un accrochage à Pissila au cours duquel 6 terroristes ont été abattus. Il est dénombré deux blessés dans les rangs des policiers

Six terroristes ont été neutralisés à Pissila, dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso, lors d’un accrochage avec les Forces de Défense et de Sécurité de ce pays d’Afrique de l’Ouest. C’est ce que révèle un communiqué de la direction de la Police Nationale du Burkina Faso. Les faits ont eu lieu lors d’une opération d’envergure menée par l’Unité d’Intervention Polyvalente de la Police Nationale (UIP-PN).

A la suite de l’accrochage, une base terroriste a été ainsi détruite, 6 terroristes neutralisés. Il s’y ajoute la saisie de l’armement militaire notamment deux PKMS et un lance-roquettes et divers autres matériels dont une quantité de livres religieux. Deux blessés ont été enregistrés dans les rangs des policiers et selon les sources policières, ils ont été évacués à Kaya et leur vie ne serait pas en danger.

Samedi dernier, 14 personnes dont 7 collégiens qui rentraient des fêtes de Noël et 4 femmes, ont été tuées dans le nord-ouest du Burkina Faso. Leur car avait sauté sur un engin explosif improvisé.