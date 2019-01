Burkina Faso : les détails de la visite de Kaboré en Allemagne

Le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré était en visite officielle en Allemagne du 20 au 22 mars 2017. Il est arrivé dans l’après-midi du lundi 20 mars 2017 à Berlin.

A Ouagadougou,

Le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré était en visite officielle en Allemagne du 20 au 22 mars 2017. Au cours de son séjour, Roch Marc Christian Kaboré a échangé avec la chancelière allemande Angela Merkel. Il a été reçu par le président du Parlement allemand, la Bundestag, Dr Norbert Lammert et rencontré également bien d’autres personnalités dont l’ancien Président fédéral allemand Dr Horst Köler et le ministre fédéral de la Coopération économique, Dr Gerd Muller. Il Dans son agenda figurait une rencontre avec les Burkinabè vivants en Allemagne. Roch Marc Christian Kaboré a résidé, le 21 mars 2017, l’ouverture de la 3e édition du forum économique de Berlin sur l’Afrique.

Ce forum est organisé par l’Association économique germano-africaine (Afrika-Verein). Il réunit les hommes d’affaires du continent et ceux d’Allemagne, des décideurs politiques, et des experts et porte sur la promotion des secteurs stratégiques de l’économie africaine. Le forum ouvre une fenêtre sur le pays des hommes intègres et ses opportunités d’affaires. Occasion saisie par le Président du Faso pour animer une table ronde au cours de laquelle il présente les potentialités du Burkina Faso aux entreprises allemandes.

Le Président du Faso a voyagé en compagnie de plusieurs membres du gouvernement dont les ministres en charge des Affaires étrangères, des Finances, de la Défense, de la Santé, et de l’Economie numérique, du Sport et celui de l’Energie. Une forte délégation du monde économique burkinabè était également présente à Berlin dans le cadre de ce forum.