Une cérémonie solennelle de montée des couleurs s’est tenue ce lundi matin au palais présidentiel de Koulouba, à Ouagadougou, marquant une étape historique pour le Burkina Faso et ses partenaires de l’Alliance des États du Sahel (AES). Désormais, le drapeau de la Confédération des États du Sahel flotte aux côtés de celui du Burkina Faso.

C’est le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré en personne, qui a présidé la cérémonie de montée des couleurs, ce lundi au palais présidentiel de Ouagadougou. La particularité de la cérémonie de ce lundi tient au fait que le drapeau de la Confédération des États du Sahel a été hissé aux côtés du drapeau burkinabè. Cet événement marque la volonté ferme des pays membres de l’AES de poursuivre leur intégration et de renforcer leur souveraineté. « Nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent », a déclaré le Président Traoré, saluant les avancées réalisées malgré le scepticisme initial de certains observateurs.

Une confédération en pleine construction

L’Alliance des États du Sahel, créée le 16 septembre 2023 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger sous la forme d’un pacte de défense mutuelle, a évolué vers une confédération le 6 juillet 2024. Cette transformation vise à renforcer l’intégration économique, politique et militaire des trois nations sahéliennes.

Lors de cette cérémonie, le président Traoré a rappelé que « l’AES est née dans le sang et la sueur » et qu’elle poursuivra son chemin, malgré les difficultés, pour garantir le développement et la stabilité des peuples sahéliens. Il a souligné l’importance d’établir des partenariats sincères et respectueux des intérêts des nations de la confédération.

Une ambition réaffirmée pour le Burkina Faso

À l’occasion de cet événement symbolique, le chef de l’État burkinabè a réaffirmé la détermination du Burkina Faso à mettre en œuvre des projets structurants dans divers domaines tels que la santé, l’éducation, l’agriculture et les infrastructures. « Malheureusement, des esclaves de salon, des Africains qui suivent aveuglément l’impérialisme ont tenté de nous décourager, mais il n’y a pas de raison de se démotiver », a-t-il déclaré, appelant ses concitoyens à persévérer dans leurs efforts quotidiens.

Le Président du Faso a également félicité le comité d’organisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) pour la réussite de sa 29e édition. Il a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité qui ont assuré la protection du territoire et du festival, tout en remerciant les 53 pays ayant participé à l’événement.

La cérémonie a réuni de hautes personnalités, notamment le Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents d’institutions, des membres de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel ainsi que du doyen du corps diplomatique et des ambassadeurs des pays membres de l’AES. Avec cette montée des couleurs, le Burkina Faso et ses partenaires de l’AES réaffirment leur engagement pour une intégration régionale approfondie et la défense de la souveraineté des peuples sahéliens.