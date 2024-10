Burkina Faso : la FAIB et les Oulémas contre les dérives religieuses

Dans un contexte marqué par des tensions croissantes au sein de la communauté musulmane, le Collège des Oulémas et la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB) ont récemment publié une déclaration conjointe. Ils ont exprimé leur profonde inquiétude face aux « déviations dangereuses » dans le discours religieux.

Cette prise de position vise à préserver l’harmonie et les valeurs fondamentales de l’islam. Le pays fait face à des discours clivants, amplifiés par les réseaux sociaux.

Des dérives préoccupantes

Le communiqué, daté du 25 octobre 2024, souligne que ces dérives représentent une menace sérieuse pour la cohésion de la communauté musulmane. Les Oulémas et la FAIB déplorent la montée d’un discours qui, au lieu de promouvoir la paix et la tolérance, alimente des divisions internes. Le phénomène est désigné par le terme « fitna ». Des messages extrémistes diffusés par certains prédicateurs sur les réseaux sociaux aggravent cette situation. Ils incitent à l’hostilité envers d’autres tendances musulmanes au Burkina Faso.

L’importance du respect et de la tolérance

Dans leur déclaration, les dirigeants religieux rappellent que les valeurs de respect et de tolérance sont au cœur de l’islam. Ils appellent à une prise de conscience collective sur la responsabilité des prédicateurs et des dirigeants religieux pour diffuser un message pacifique. Le respect de la dignité de chaque individu, qu’il soit vivant ou décédé, doit être une priorité. Toute atteinte à cette dignité, par des propositions diffamatoires ou préjudiciables, sera désormais passible de poursuites judiciaires en cas de récidive.

Création d’un comité de suivi et de vigilance

Pour mettre en œuvre leur appel à la responsabilité, le Collège des Oulémas et la FAIB annoncent la mise en place d’un comité de suivi et de vigilance. Ce comité aura pour mission de s’assurer que le discours religieux respecte les principes de respect et de bienveillance. Des mesures appropriées seront prises en cas de non-respect de ces principes. L’objectif est de garantir l’intégrité du discours islamique au Burkina Faso.

Un message d’espoir pour l’unité

En clôturant leur déclaration, les Oulémas et la FAIB formulent des vœux de paix et de fraternité. Ils invitent la communauté à se rassembler autour des valeurs communes de l’islam. Cette initiative vise à renforcer la cohésion et l’unité de la communauté musulmane. Elle encourage également un dialogue constructif et pacifique.