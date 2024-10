Burkina Faso : l’Union cycliste internationale sanctionne le Tour du Faso

Au Burkina Faso se déroule actuellement le célèbre tour du cyclisme du Faso. Cette édition a été marquée par une sanction de l’Union cycliste internationale (UCI) en raison de la présence d’une équipe russe.

La 35e édition du Tour cycliste du Faso a été lancée le vendredi 25 octobre avec une première étape qui s’est disputée entre Koulbila et Tenkodogo sur une distance de 136 km. Sur 15 équipes initialement annoncées, 11 sont finalement au rendez-vous représentant la Belgique, le Bénin, le Cameroun, le Ghana, la Hollande, le Mali, le Maroc et la Russie. À ces équipes s’ajoutent trois équipes du pays organisateur, le Burkina Faso (l’équipe nationale, l’équipe régionale de l’Ouest et l’équipe régionale du Centre). Bien qu’ayant confirmé leur participation, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Nigeria et le Sénégal n’ont finalement pas répondu à l’invitation.

La présence de l’équipe russe

Comme indiqué ci-dessus, une équipe russe, le CSKA Moscou, est présente à cette 35e édition du Tour du Faso. Pour l’UCI, c’est inacceptable. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie et la Biélorussie sont interdites de participation à tout événement de l’UCI. Cette dernière saisit alors les organisateurs du Tour du Faso aux fins de retirer l’équipe russe avant le début de la première étape de la course, vendredi. Ce que ne fait pas la partie burkinabè.

Dans la soirée du vendredi, la sanction tombe. « Les organisateurs du Tour du Faso ont invité l’équipe russe du CSKA Moscou de leur propre initiative, sans en informer l’UCI au préalable. Ceci est en application du règlement de l’UCI concernant les mesures contre la Russie et la Biélorussie. Malgré cette directive, l’équipe a quand même pris le départ ce matin. En conséquence, l’UCI a immédiatement retiré la course du calendrier international UCI. L’UCI envisage de prendre des mesures disciplinaires concernant la participation de cette équipe », peut-on lire dans le communiqué rendu public par l’instance du cyclisme international.

Des Russes bien accueillis par la population burkinabè

Si en raison des sanctions pesant contre elle, l’équipe russe est indésirable pour l’UCI, tel ne semble pas être le cas de la population burkinabè. Selon le site d’information Lefaso.net, cette équipe est « la grande attraction de ce 35e Tour cycliste international du Faso ». À leur passage, les représentants de la Russie suscitent l’admiration du public burkinabè, où de nombreuses personnes n’hésitent pas à solliciter des selfies avec ceux qu’ils considèrent comme des vedettes.

Cet engouement autour des Russes s’explique par la nature actuelle des relations du Burkina Faso avec la Russie. En effet, depuis l’accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso comme les deux autres pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) a renforcé ses liens avec la Russie. Dans la région, la popularité du pays de Vladimir Poutine est en hausse, notamment auprès de la jeunesse de plus en plus critique envers l’Occident.