Pour cette 25eme Edition du Fespaco, Diffa et Orange Studio ont tenu à marquer leurs présences par une soirée festive ce lundi 27 février à l’Hôtel Laïco, soirée qui a regroupé les partenaires de ces deux groupes mais aussi toute la grande famille du cinéma africain.

DIFFA est une initiative de Media Consulting Group (France) et Martika production (Côte d’Ivoire) reprise par le Groupe Lagardère, en faveur d’une meilleure distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles des pays francophones du Sud sur les marchés régionaux et internationaux. Orange Studio est de son côté un partenaire solide du cinéma africain, dirigé de main de maître par David Kessler (notre photo de Une).

Ces deux groupes ont dont organisé une soirée commune le lundi 28 à l’Hôtel Laïco pour renforcer les échanges avec leur collaborateurs. Au cours de cette soirée ces deux structures ont tenu à mettre en avant les femmes du monde du cinéma, plus précisément des réalisatrices qui depuis un certain nombre d’années s’affirment de plus en plue dans le milieu du cinéma.

Pour David Kessler Directeur d’Orange Studio, « le cinéma africain a de beaux jours devant lui ». Depuis 3 ans environ le groupe Orange Studio s’implique réellement dans le développement de ce cinéma et compte élargir son champ d’action dans le soutien d’un nombre croissant de réalisateurs africains.

De son côté, DIFFA représente aujourd’hui 25 sociétés de production. Un catalogue de plus de 500 heures est ouvert et disponible (tous droits, tous territoires, tous supports, pour la plupart de ces programmes). DIFFA a vocation à représenter un plus grand nombre de professionnels de divers pays africains et à devenir ainsi une référence incontournable sur le marché international.

Créée par Alain Modot, DIFFA est également une plateforme de développement durable et de professionnalisation des professionnels africains qui leur permet de se familiariser avec les spécificités du marché régional et international.

Et la fête offerte par Orange Studio et DIFFA était ainsi à la fois très professionnelle et très chaleureuse, à la fois très fraternelle et très sérieuse. Comme quoi le cinéma reste un métier où l’on peut (ou peut être doit) s’amuser en travaillant.