Burkina Faso : à la découverte de la région des cascades…

La région des Cascades est l’une des 12 subdivisions du Burkina Faso ; elle se trouve au sud-ouest du pays faisant la frontière avec le Mali et la Côte d’Ivoire. Région naturelle très prisée par les touristes. Jumia Travel, acteur du voyage en Afrique et votre site d’information AFRIK.COM vous entraînent dans un fabuleux périple à la découverte des Cascades.

Banfora est le chef-lieu de la région ainsi que du département de la Comoé. La ville est un carrefour commercial idéalement située au cœur de l’axe transfrontalier Sikasso – Korhogo – Bobo-Dioulasso. Cette position stratégique a permis le développement de la région. C’est aussi une destination touristique de premier ordre.

Cette partie du Burkina Faso est connue pour sa végétation luxuriante, ainsi, Banfora est le point de départ à la découverte des cascades de Karfiguela. Le site est situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville ; le petit village de Karfiguela accueille des centaines de touristes qui viennent profiter de la fraîcheur de l’eau. Les cascades sont assez hautes et forment au bas de la falaise un bassin où il est possible de se baigner. Il n’est pas conseillé de se rendre dans la zone durant l’hivernage car le débit de la rivière augmente et les alentours sont immergés.

Les cascades de Karfiguela et le lac de Tengrela

Après cette visite, un tour au Lac de Tengrela s’impose. Cet endroit appelé aussi le lac aux hippopotames se trouve à 40 km de Banfora. Arrivé sur les bords du lac, des piroguiers, pour la plupart des habitants du village, proposent des balades sur l’eau. La prudence est de rigueur même si les hippopotames sont réputés calme si on les observe de loin. En temps clair, il est possible d’y prendre de très belles photos.

L’eau est poissonneuse et vous ne manquerez pas de rencontrer des pêcheurs tirant leur filet vers les berges. Autre coin, autre décor : les dômes de Fabédougou sont incontournables. Ils sont situés dans le département de Bérégadougou à 15 kilomètres de Banfora. Le site est difficile d’accès et les visiteurs s’y rendent avec des voitures de locations. C’est un ensemble de falaises de grès et son relief a été taillé par la nature en forme de pylônes aux toits de chaume.

Chaque année des passionnés d’escalades se donnent rendez-vous sur le lieu afin d’en gravir les pentes ; il faut dire qu’au sommet de ces dômes s’offre une vue magnifique sur les champs de canne à sucre et l’abondante végétation qui caractérise la région.

