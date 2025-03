Brazzaville accueille du 24 au 26 mars le 1er Forum sur l’énergie et l’investissement au Congo (CEIF)

Sous le haut patronage du Président Denis Sassou Nguesso, la République du Congo accueillera le tout premier Congo Energy & Investment Forum (CEIF) du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville. Le forum vise à mettre en lumière les opportunités d’investissement dans le secteur énergétique, en pleine expansion, marqué par la montée en puissance du gaz naturel liquéfié (GNL) et une production pétrolière revitalisée.

Ce sera l’occasion idéale de favoriser les échanges entre les développeurs de projets, les régulateurs et les décideurs congolais. Cet événement phare, organisé par le ministère des Hydrocarbures en collaboration avec Energy Capital & Power et avec le soutien de la Chambre Africaine de l’Énergie, vient couronner une série de succès récents dans le secteur pétrolier et gazier du pays, qui se positionne comme un acteur clé de l’énergie sur le continent.

Une première dans l’histoire congolaise.

Pour la première fois dans l’histoire du pays, cet événement mettra en avant les opportunités de partenariat et d’investissement dans des domaines clés tels que l’exploration des hydrocarbures, la monétisation du gaz, l’énergie verte et les industries en aval, en prouvant que la République du Congo est une destination privilégiée pour les investissements dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité.

Parmi les moments forts du CEIF 2025, figure la présentation officielle du nouveau plan directeur gazier du Congo, conçu pour renforcer les actifs gaziers existants tout en attirant de nouveaux investissements dans ce secteur stratégique. De plus, un nouveau Code du gaz sera également révélé lors du forum, afin de poser les bases d’un cadre juridique et réglementaire attractif pour les investissements dans l’exploration et la production gazière.