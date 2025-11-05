Brazza Summit AI : un sommet continental pour façonner l’avenir numérique de l’Afrique

Hélène Bailly

Lecture 3 min.
Logo Brazza Summit AI 2025
Les 12 et 13 décembre 2025, Brazzaville accueillera le premier Brazza Summit AI, un événement qui ambitionne de positionner la capitale congolaise au cœur de la révolution technologique africaine. Organisé par le cabinet international McKenvye & Company au Grand Hôtel de Kintélé, ce sommet intervient à un moment charnière où le continent africain enregistre une croissance de 27% dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Alors que des pays comme le Kenya, le Nigeria et l’Afrique du Sud dominent traditionnellement le paysage tech africain, l’Afrique centrale cherche à rattraper son retard. Le Congo-Brazzaville, sous l’impulsion du ministre des Postes et de l’Économie numérique Léon Juste Ibombo, mise sur cet événement pour accélérer sa transformation digitale et attirer investisseurs et partenaires technologiques.

Le sommet abordera quatre axes stratégiques : la santé connectée pour démocratiser l’accès aux soins, l’IA générative dans les industries créatives, les questions éthiques et de gouvernance, ainsi que l’automatisation au service de la production locale. Ces thématiques reflètent les priorités d’un continent où la population est jeune et où l’innovation technologique représente une opportunité de créer des emplois et de résoudre des défis structurels.

Une convergence d’expertises franco-africaines

L’événement réunira Pierre-Samuel Guedj du CIAN, le Conseil Français des Investisseurs en Afrique, et Ismaël M’baye, collaborateur parlementaire au Sénat, apporteront leur expertise sur les investissements et les politiques publiques. Le professeur Jean-Rosaire Ibara, ministre congolais de la Santé, présentera les initiatives en télémédecine, tandis que Deve Maboungou et Daniella Tchana partageront leurs visions sur l’enseignement des STEM et l’innovation africaine.

Au-delà des discours, le sommet mettra l’accent sur des cas d’usage concrets déjà déployés sur le continent. De la détection précoce des maladies via l’IA en zones rurales aux systèmes de paiement mobile intelligents, en passant par l’optimisation agricole par satellite ou l’optimisation de contenu rédactionel avec une start-up comme Ecrizen, un outil d’écriture SEO, les participants découvriront comment l’IA s’adapte aux réalités africaines plutôt que de simplement répliquer des modèles occidentaux.

Les « Leader Talks » promettent des échanges stratégiques de haut niveau, tandis que les ateliers pratiques permettront aux entrepreneurs locaux de se familiariser avec ces technologies. L’objectif affiché : créer un écosystème d’innovation durable en Afrique centrale, capable de rivaliser avec les hubs technologiques de Nairobi ou Lagos.

Un pari sur l’avenir

Dix ans après l’appel de Denis Sassou-Nguesso pour une révolution numérique africaine lors du Forum Forbes 2015, le Congo-Brazzaville concrétise sa vision. Le Brazza Summit AI est un signal envoyé aux investisseurs internationaux et aux talents africains de la diaspora que l’Afrique centrale est prête à prendre sa place dans l’économie numérique mondiale.

Avec la coordination médiatique assurée par LightMakers Consulting et Amina Ondze, l’événement bénéficie d’une visibilité qui dépasse les frontières congolaises. Le succès de cette première édition pourrait faire de Brazzaville un rendez-vous annuel incontournable pour l’IA en Afrique, à l’image du Transform Africa Summit de Kigali ou de l’Africa Tech Summit de Nairobi.

Masque Africamaat
Spécialiste de l'actualité d'Afrique Centrale, mais pas uniquement ! Et ne dédaigne pas travailler sur la culture et l'histoire de temps en temps.
