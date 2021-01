Boxe : Joshua gagnera plus de 54 milliards contre Fury

Le manager de Tyson Fury, Bob Arum, a révélé qu’Anthony Joshua gagnerait près de 100 millions de dollars (plus de 54,3 milliards FCFA) dans leur combat très attendu. Décrit par beaucoup comme le plus grand combat de l’histoire au Royaume-Uni, le lieu du combat est inconnu, Arum ne souhaitant pas révéler où il se déroulera.

Lors du choc fratricide entre les deux boxeurs du Royaume-Uni, Tyson Fury et Anthony Joshua, ce dernier gagnerait près de 100 millions de dollars (plus de 54,3 milliards FCFA), selon le promoteur, Bob Arum. « Le combat Joshua contre Fury rapportera à chacun des gars près de 100 millions de dollars », a déclaré Arum.

« C’est le plus grand combat de l’histoire au Royaume-Uni, de loin même. Partout dans le monde, c’est le plus grand combat que les gens veulent voir », a-t-il ajouté.

La pandémie de Coronavirus a mis fin à toute possibilité persistante d’un combat au Royaume-Uni, mais en réalité, un emplacement à l’étranger était toujours le plan. Le promoteur d’AJ, Eddie Hearn, avait précédemment désigné Singapour, Dubaï, le Qatar, l’Amérique et la Chine comme options possibles, bien que l’Arabie Saoudite ait été désignée comme le favori pour accueillir le combat entre Joshua et Fury, rapporte The Nations.

« Nous avons un emplacement, c’est vrai », a déclaré Arum à Barbershop Conversations. « Nous avons un emplacement et, pour autant que la date soit confirmée, nous n’avons pas fixé de date. il se pourrait que le combat ait lieu en juin, le temps de résoudre le problème du Coronavirus. D’ici juin, la plupart des gens seront vaccinés, c’est donc possible. Et puis nous diffuserons le combat en mode pay-per-view au Royaume-Uni. De même, ce sera le mode pay-per-view en début, aux États-Unis », a-t-il ajouté.