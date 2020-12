Boxe : duel Joshua / Pulev, l’arbitre sud-africain Dwarte désigné

L’arbitre sud-africain Deon Dwarte officiera le combat pour le titre des poids lourds entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev, le samedi 12 décembre. Dwarte est déjà à Londres, pour pouvoir boucler sa mise en quarantaine avant le combat. Covid-19 oblige.



Deon Dwarte a été enfermé dans son hôtel avant le jour du combat et ne fera pas grand-chose en termes de visites touristiques. Le Sud-africain, qui a fait ses débuts en tant qu’arbitre en 2001, officiera son premier combat pour le titre des poids lourds, alors que Joshua défendra sa WBA, IBF, WBO et IBO contre le challenger de l’IBF, Pulev.

« Je n’ai jamais fait (arbitré) un combat de poids lourds de ce niveau », a déclaré Deon Dwarte. « J’ai cependant déjà arbitré au Royaume-Uni. Mais j’avoue que les combats lourds sont difficiles », a-t-il ajouté.

Deon Dwarte a participé en tant que juge dans des combats poids lourds avant d’inclure le combat pour le titre IBF de Joshua contre Éric Molina en 2016. « J’ai arbitré deux combats pour le titre mondial des poids lourds dans le passé », a ajouté Dwarte.

Il a officié pour la dernière fois un combat professionnel en Grande-Bretagne, lors du choc de 2015 pour le titre IBF World Feather entre Evgeny Gradovich et Lee Selby. Dwarte a confié être ferme avec les combattants pour s’assurer que les deux protagonistes ne dérapent pas et respectent les règles.

« Je suis ravi d’être l’arbitre, et ce sera ma première fois sur ce site », a déclaré Dwarte. « J’ai vu Joshua en action en temps réel, et j’ai regardé certains des combats de Kubrat Pulev sur YouTube. En tant qu’arbitre, on peut ne pas avoir connaissance des boxeurs, mais je fais toujours des recherches sur les combattants dont je dois arbitrer les duels pour avoir une idée de leurs styles. Cela m’aide à savoir à qui j’ai affaire et à quoi m’attendre », a-t-il expliqué.

Kubrat Pulev a vu à deux reprises son combat contre Anthony Joshua reporté, d’abord en raison d’une blessure en 2017, puis en juin de cette année, en raison du Coronavirus. S’il parvient à battre Joshua, Pulev deviendra le premier Bulgare à remporter un titre de poids lourds.