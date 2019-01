C’est un petit évènement qui s’est déroulé hier à Alger, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, qui apparaît très rarement en public et qui avait décliné de nombreuses rencontres depuis un an avec des chefs d’Etat étrangers, a reçu mardi le Premier ministre russe Dmitri Medvedev. une rencontre restée sous contrôle.

Bouteflika, qui a 80 ans et est en poste depuis 1999, a subi un AVC en 2013 qui a affecté sa parole et sa mobilité. Il est depuis en fauteuil roulant et apparait très peu en public, suscitant de nombreux commentaires et interrogations sur sa capacité à gouverner et sur l’avenir du pays. L’Algérie est, en effet, au bord dans une situation de grande tension entre partisans et opposants du Président, au sujet d’un cinquième mandat présidentiel.

Cette rencontre avec un dirigeant étranger a cependant été très encadrée, seuls les agences d’Etat russes et algériens ayant pu être présents pour publier des photos de la réunion, fermée aux autres médias.

Bouteflika n’avait pas rencontré de chef d’Etat étranger depuis mars dernier et la visite du congolais Denis Sassou Nguesso à Alger.