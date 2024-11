Bola Ahmed Tinubu en visite d’État en France : un renforcement des liens après 24 ans

Le Président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, effectuera une visite d’État en France, les 28 et 29 novembre 2024. C’est la première fois qu’un Président nigérian se rend en France dans ce cadre depuis l’an 2000. Ce qui marque un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays. L’Élysée a souligné que cette rencontre sera l’occasion de renforcer une coopération déjà « très dynamique ».

Cette visite s’inscrit dans un contexte de collaboration accrue entre la France et le Nigeria dans des domaines clés tels que la transition énergétique, la défense, la culture, l’éducation et l’innovation. Ces secteurs stratégiques reflètent les priorités des deux nations dans un monde marqué par des défis croissants liés à la durabilité, à la sécurité et au développement.

Réaffirmer l’engagement de la France en Afrique de l’Ouest

Le Nigeria, première économie et pays le plus peuplé d’Afrique, occupe une place centrale sur la scène continentale et mondiale. Depuis son élection à l’été 2023, Bola Ahmed Tinubu a cherché à consolider cette position, non seulement en dirigeant le Nigeria, mais aussi en assurant la présidence de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) depuis février 2024.

Pour la France, cette visite représente une opportunité stratégique de réaffirmer son engagement en Afrique de l’Ouest. Après les retraits militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Paris cherche à redéfinir sa présence dans la région en renforçant des partenariats avec des pays clés comme le Nigeria, acteur majeur dans la lutte contre l’instabilité régionale et les groupes islamistes.

Les discussions entre Emmanuel Macron et Bola Tinubu porteront probablement sur les efforts conjoints pour promouvoir la paix et la stabilité en Afrique de l’Ouest. Le rôle de la Cedeao dans la gestion des récents coups d’État dans la région, ainsi que les stratégies pour contrer les menaces transfrontalières, seront au centre des échanges.

Célébrer les liens historiques et humains

La coopération économique sera également un volet essentiel de cette visite. La France est l’un des principaux partenaires commerciaux du Nigeria en Europe, et les deux pays cherchent à diversifier leurs échanges, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables et des technologies innovantes. Sur le plan culturel, la visite permettra de célébrer les liens historiques et humains qui unissent les deux nations.

Des initiatives dans les domaines de l’éducation et des arts pourraient être annoncées pour renforcer les échanges entre les populations française et nigériane. Pour Bola Tinubu, ce déplacement est aussi une occasion de consolider son image sur la scène internationale. À la tête de la plus grande démocratie d’Afrique, il ambitionne de positionner le Nigeria comme un acteur incontournable dans les débats mondiaux sur les transitions énergétique, numérique et sécuritaire.