Bodybuilding : l’Egyptien « Big Ramy » remporte le prix Olympia 2020

L’Égyptien Mamdouh Elssbiay alias « Big Ramy » a été couronné M. Olympia 2020, samedi, sur la scène du Orange County Convention Center à Orlando, en Floride. Il a reçu un chèque de 400 000 dollars (214,8 millions FCFA). Le vainqueur 2019 Brandon Curry est arrivé deuxième et Phil Heath, qui a remporté sept titres de M. Olympia, a terminé troisième.

Originaire d’Égypte, Mamdouh Elssbiay a participé à sept Olympiades au total, y compris le spectacle de cette année. Son classement le plus bas a été lors de ses débuts en 2013, où il a terminé huitième. Son meilleur classement, avant 2020, était 2017. Il a terminé deuxième dans cette émission. « Big Ramy » a également reçu le People’s Champ Award, un prix voté par les fans, qui a fait ses débuts en 2018. Avec sa victoire en 2020, « Big Ramy » est le seul bodybuilder à remporter à la fois le M. Olympia et le People’s Champ Award.

Avant l’Olympia de cette année, la liste était en pleine mutation. Cedric McMillan, Flex Lewis et James Hollingshead se sont tous retirés. Puis, à une semaine du grand événement, Roelly Winklaar a été testé positif au Covid-19 et a dû se retirer à la déception de nombreux fans. Avec cette victoire, Big Ramy devient le 16ème vainqueur à M. Olympia depuis le lancement du concours en 1965.

C’était la première fois que Phil Heath était sur scène depuis 2018 quand il a été détrôné par Shawn Rhoden. À 290 livres, « Big Ramy » a réussi à maintenir une section médiane serrée et déchirée et un niveau global de conditionnement rarement vu chez un concurrent de cette taille. Hadi Choopan et le Ghanéen William Bonac avaient également l’air super et ont réussi à prendre respectivement la quatrième et la cinquième place.

