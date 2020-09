Black M est de nouveau papa

La nouvelle nous est parvenue il y a quelques heures. La femme de Black M, Léa Djadja, vient d’avoir un joli petit bébé. Voilà qui porte à deux le nombre d’enfants qu’ils ont. Très heureux d’être à nouveau père, le rappeur d’origine guinéenne, Black M, n’a d’ailleurs pas manqué de partager sa joie avec ses fans via ses comptes Instagram et Facebook.

La famille Diallo s’agrandit !

L’ex-membre du célèbre groupe de rap Sexion d’Assaut, Black M, nage en plein bonheur depuis que Kiki a rejoint son petit cocon familial. C’est le joli prénom dont le couple a gratifié son nouveau-né. Et il s’agit d’une jolie petite fille. « Ma fille Kiki est bien arrivée », a précisé l’artiste dans la légende d’une vidéo publiée sur son compte Instagram. Dans celle-ci, on le voit clairement tenir son enfant dans les bras, la tête de cette dernière posée contre la poitrine de son papa.

De son côté, la femme de Black M a également partagé la nouvelle avec son public sur son compte Instagram. Elle a d’ailleurs profité de l’occasion pour remercier le personnel médical avant de dévoiler une magnifique image de Black M et de Kiki. Même si ce n’est pas la première fois qu’il vit cette formidable expérience, l’auteur de « Ainsi Valse la Vie » déborde de joie. Et on comprend d’ailleurs pourquoi à la vue de la petite Kiki.

Pour rappel, le chanteur originaire de la Guinée et sa compagne Léa Djadja avaient déjà eu un garçon nommé Isaac. Il est actuellement âgé de huit ans. L’attente aura été longue pour lui, mais ses parents viennent ainsi de lui donner l’occasion d’être grand frère.

Par ailleurs, la kyrielle de fans qui suit respectivement Black M et Léa n’a pas manqué de féliciter le couple pour cette nouvelle naissance, tout en leur souhaitant une longue vie. On peut lire, par exemple, en commentaire sur la page Facebook de Black M : « Félicitation à la famille Diallo et bienvenue à notre princesse kiki ».

Si certains se sont juste contentés de féliciter le couple Diallo, d’autres n’ont pas pu s’empêcher de souligner l’originalité du prénom de notre nouvelle venue, Kiki. Quoi qu’il en soit, la rédaction est ravie que l’accouchement se soit bien passé et que la maman et le bébé soient en pleine forme. Aussi, souhaitons-nous une belle et longue vie à la petite princesse de la famille Diallo.

https://web.facebook.com/Blackmesrimesofficiel/posts/10164168311890319