« Black and White », la série sur France 3 les 10 et 17 décembre

France Télévisions commence ce soir la diffusion de sa série évènement «Black and White». D’après une idée originale du producteur français Jacques Kirsner et avec le sénégalais Moussa Sene Absa à la réalisation, Black and White est une série qui aborde , en quatre épisodes, l’époque de la colonisation française en Afrique et la lutte des peuples africains pour leur indépendance. Focus sur une fiction nécessaire.

«Black and White» est un évènement sans précédent à la télévision française. En effet, pour la première fois en France, une saga romanesque en 4 épisodes aborde l’époque de la colonisation en Afrique et la lutte des peuples africains pour leur indépendance. Comme le précise le producteur Jacques Kirsner : « c’est la première fois qu’une série de fiction est interprétée à égalité par des comédiens africains et européens. Et le choix d’un metteur en scène sénégalais pour réaliser la série était une évidence ».

Il faut dire que ces dernières années, les problèmes liés au passé colonial de la France ont mobilisé, avec raison, l’opinion, suscitant polémiques et controverses. La série « Black and White » est une œuvre de fiction qui tente d’apporter sa pierre à ces débats. D’autant que son propos entre en résonance avec les rapports entre Noirs et Blancs dans le monde entier.

S’agissant du colonialisme, Jacques Kirsner poursuit, en rappelant que : « La France n’était pas la seule puissance coloniale au 19ème siècle. La plupart des pays européens possédaient des colonies. La France disposait d’un Empire où s’exerçaient l’esclavage, des violences sans nom, et les injustices au quotidien en Afrique. Mais paradoxalement, dans les mêmes temps, dans les mêmes lieux, elle a semé, presque contre son gré, les idées du Siècle des Lumières, les principes des Droits de l’Homme et du Citoyen…sans oublier la langue française qui est souvent devenue la langue officielle des pays indépendants ».

Les personnages de la série tournée au Sénégal sont à l’image de cette contradiction. Ils subissent la colonisation, puis utilisent les armes qui leurs ont été enseignées pour la combattre. Blancs et Noirs ont vécu ces contradictions et nous livrent dans cette fiction leurs vérités. Des vérités qui ne mettront pas tout le monde d’accord, mais qui auront le mérite d’ouvrir le débat autour d’une thématique restée taboue trop longtemps.

« Saison Africa2020 » et « Cœur Africa » : L’Afrique à l’honneur !

France Télévisions est partenaire de la « Saison Africa2020 », qui a débuté ce 1er décembre et qui se déroulera jusqu’au mois de juillet 2021. A cette occasion, le groupe audiovisuel français a élaboré une programmation riche et variée à travers une opération spéciale « France Télévisions, regards sur l’Afrique » afin d’offrir aux téléspectateurs de toutes les générations, un regard nouveau sur l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui, à travers des documentaires, des fictions, des captations, des concerts, des émissions événementielles mais aussi une offre éducative inédite sur ses antennes linéaires et digitales.

La série inédite « Black and White » diffusée sur France 3 dès ce jeudi 10 décembre s’inscrit dans cette démarche, comme le détaille dans les médias français Arnaud Ngatcha, le directeur des opérations spéciales de France Télévisions : « Nous voulons ouvrir une fenêtre sur l’Afrique avec laquelle la France a un lien historique fort. Cette mise à l’honneur du continent africain se retrouvera aussi dans tous les genres de programmes proposés par France Télévisions, des magazines aux documentaires, en passant par la fiction et le spectacle vivant, sur les antennes linéaires comme le numérique. Il s’agira de programmes commandés spécialement pour l’occasion ou d’émissions rééditorialisées ».

Dans le cadre de « Coeur Africa », le groupe présidé par Delphine Ernotte proposera aussi « Oh ! AfricArt » un programme court sur l’art contemporain africain présenté par Elizabeth Tchoungui, mais aussi le documentaire « Restituer l’art africain, les fantômes de la colonisation », ou encore la pièce de théâtre « Le vol du Boli », d’Abderrahmane Sissako, diffusée sur France 5 le 11 décembre prochain. Pour clore la « saison Africa2020 », France 2 mettra à l’antenne en juillet 2021 le grand concert de Manu Dibango baptisé « Safari Symphonique », sur France 2.

Pour rappel, la « Saison Africa2020 », initiée par Emmanuel Macron, vise à célébrer les 54 États du continent africain sur tout le territoire français, de décembre 2020 à la mi-juillet 2021.