Bitcoin : la République centrafricaine lance une pièce de monnaie

La République centrafricaine a lancé une pièce de monnaie dans le but, selon le Président Faustin-Archange Touadera, de rehausser l’image de l’un des pays les plus pauvres du monde. Touadera a annoncé cette décision dimanche soir, près de trois ans après que son gouvernement soit devenu le premier en Afrique et le deuxième au monde derrière le Salvador à adopter le bitcoin comme monnaie légale.

Le $CAR, une pièce mème lancée par le président de la République centrafricaine, s’inspire de l’engouement récent autour des cryptomonnaies comme le $Trump. Ce jeton, conçu pour promouvoir le développement national et placer le pays sur la scène mondiale, a récemment vu son compte officiel suspendu. Malgré des ambitions similaires à celles du projet Sango de 2022, cette initiative peine à séduire les investisseurs

Placer la République centrafricaine sur la scène mondiale

Les pièces mèmes sont des jetons cryptographiques comportant une marque ou des noms faisant référence à des mèmes ou à des tendances Internet. Ils sont généralement très volatils et ont peu d’utilité pratique. Le Président américain Donald Trump a lancé le mois dernier une pièce de monnaie connue sous le nom de $Trump qui a rapidement bondi, atteignant un sommet de plus de 14,5 milliards de dollars en valeur marchande globale, avant de s’effondrer.

La pièce mème $CAR est « une expérience conçue pour montrer comment quelque chose d’aussi simple qu’un mème peut unir les gens, soutenir le développement national et placer la République centrafricaine sur la scène mondiale d’une manière unique », a déclaré Touadera sur X. Un compte distinct créé pour les mises à jour et les annonces sur $CAR a été suspendu par X lundi matin, et Touadera a déclaré que le gouvernement essayait de le remettre en ligne dès que possible.

Une initiative qui s’inspirer des récents efforts de la famille Trump

Le jeton $CAR s’échangeait à 0,22 $ lundi matin, selon le tracker de prix des cryptomonnaies CoinGecko. Bien que cette initiative semble s’inspirer des récents efforts de la famille Trump dans le domaine des memecoins, elle évoque également un projet crypto similaire lancé par la République centrafricaine il y a quelques années. En 2022, le pays avait lancé Sango, un projet ambitieux visant à introduire la citoyenneté numérique via la blockchain, et même créer une île dédiée aux cryptomonnaies.

Cependant, cette initiative n’a pas réussi à capter l’intérêt des investisseurs, et semble aujourd’hui être un échec retentissant.