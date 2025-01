L’armée malienne a fait état d’un succès militaire important après avoir repoussé une attaque terroriste dans la localité de Diangassagou, située dans la région de Mopti, au centre du pays. Dans un communiqué officiel, l’état-major général des armées a indiqué que l’attaque avait eu lieu hier, mercredi 8 janvier 2025, en fin d’après-midi, à 17h30, et que les forces maliennes avaient riposté efficacement.

Des frappes coordonnées pour éliminer les terroristes

La riposte a impliqué une coordination entre les forces terrestres maliennes et des appuis aériens, une stratégie qui a permis de neutraliser 14 terroristes sur le terrain. En plus de ces éliminations, les soldats maliens ont récupéré 9 motos, ainsi que divers équipements militaires appartenant aux assaillants. Les autorités militaires maliennes ont précisé que des frappes aériennes supplémentaires ont été menées pour détruire une colonne de terroristes qui tentaient de fuir. Cette colonne a été attaquée à 15 kilomètres au sud de Diangassagou, faisant ainsi échouer la tentative de repli des insurgés.

Cette attaque à Diangassagou s’inscrit dans un contexte plus large d’intensification des opérations menées par les Forces armées maliennes (FAMa) contre les groupes armés, particulièrement dans le nord et le centre du pays. Ces zones sont connues pour être des foyers d’activités terroristes, où des groupes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique mènent des attaques récurrentes contre les forces de sécurité et les civils. L’objectif des autorités maliennes est de renforcer la présence de l’État sur tout le territoire et de lutter contre les mouvements séparatistes qui déstabilisent la région depuis plusieurs années.

Des opérations continues pour assurer la sécurité nationale

Ces derniers mois, les autorités maliennes ont multiplié les offensives contre les groupes armés terroristes. Ces attaques font partie de la stratégie mise en place pour rétablir l’ordre et la stabilité après la prise de pouvoir par les militaires en 2021. Cette dernière opération à Diangassagou survient après un autre affrontement meurtrier survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier, à Nioro du Sahel, où un militaire malien a perdu la vie et 30 terroristes ont été neutralisés lors d’une autre attaque.

La situation au Mali reste tendue, avec une présence accrue des forces armées maliennes dans les zones stratégiques. Les autorités continuent d’affirmer leur volonté de maintenir la pression sur les groupes terroristes, tout en tentant de stabiliser le pays. Les récentes victoires sur le terrain témoignent des efforts constants pour reprendre le contrôle de régions cruciales.