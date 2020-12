BGFIBank RDC certifiée AML 30000 pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

BGFIBank est la première banque en RDC et l’une des rares d’Afrique subsaharienne à obtenir la certification AML 30000®, norme internationale conçue pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT).

BGFIBank RDC a été conseillée pendant 18 mois, pour le processus de mise à niveau, par le bureau parisien du premier cabinet d’avocats américain Hughes Hubbard & Reed LLP. Le processus de certification a quant à lui pris 4 mois et s’est achevé le 4 décembre 2020.

L’évaluation a été réalisée par Maghreb Corporate (membre du Groupe IWK) et la certification délivrée par la COFICERT (Commission for Financial Certifications); deux organismes indépendants qui confirment que la banque est désormais conforme au Référentiel AML 30000® et à un ensemble de critères essentiels pour le contrôle et la gestion des risques de LAB/FT.

La certification de BGFIBank RDC est basée sur les exigences et les meilleures pratiques à l’échelle internationale, en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (e.g. GAFI); le standard s’articule précisément autour des risques et accorde un intérêt particulier à l’effectivité des dispositifs LAB/FT. Elle intervient également après l’évaluation réalisée par le GABAC en 2020 dans ses pays membres, parmi lesquels figure la RDC.

« BGFIBank RDC est un exemple à suivre pour la mise à niveau des dispositifs institutionnels LAB/FT de la RDC » a commenté Monsieur Samir Brahimi, auditeur accrédité AML et ex-Président du GAFI Moyen- Orient/ Afrique du Nord.

« Nous félicitons la Banque pour l’obtention de cette certification qui vient couronner le formidable travail accompli et nous espérons que celle-ci sera la première d’une longue série incluant les filiales du Groupe BGFIBank tout comme les partenaires bancaires en RDC » a indiqué Olivier Dorgans du cabinet Hughes Hubbard & Reed LLP.

Marlene Ngoyi Mvidia, Administrateur Directeur Général de BGFIBank RDC a commenté : « Nous sommes ravis de recevoir cette prestigieuse certification et je tiens à remercier tous les collaborateurs pour le travail accompli afin d’y parvenir. Nous pensons qu’il est important pour l’ensemble du secteur bancaire africain d’atteindre ce niveau de certification afin de rassurer les parties prenantes locales et internationales. »

Monsieur Henri-Claude Oyima, Président Directeur Général de BGFIBank Group, exhorte les équipes au perfectionnement continu pendant les 3 années de validité de la certification AML 30000®.

REMARQUES :

Mise en place en 2017, la norme AML 30000 est l’une des certifications financières internationales les plus rigoureuses ainsi que la première à être spécifiquement adaptée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Groupe d’Action Financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental dont les objectifs sont l’élaboration des normes et la promotion de l’efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées à l’intégrité du système financier international. Le GAFI se compose actuellement de 37 pays membres, ainsi que de 2 organisations régionales. Le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) est un organisme de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) créé en 2000 afin de coordonner, dynamiser et évaluer les actions entreprises au sein des Etats dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le GABAC est depuis 2015 un membre associé du GAFI et est composé de 7 pays membres.

À propos de BGFIBank Group

BGFIBank Group est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l’ambition d’être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d’Intégrité, de Transparence, de Responsabilité et d’Esprit d’Equipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier. Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie. BGFIBank Group enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. 1938 collaborateurs présents dans onze pays accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.