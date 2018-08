Beyoncé, reine de la mode et ambassadrice de l’Afrique

S’il est au monde une star de la pop qui sait jouer du style afro-américain, c’est bien Beyoncé. Fière de ses origines afro-américaines, la chanteuse n’hésite pas à mettre en valeur sa chevelure crépue et sa superbe peau métissée par des tenues avant-gardistes. Nous faisons le point sur ses dernières trouvailles pour vous aider à oser le style pourtant inimitable de celle qui a vendu plus de 43 millions de copies de ses 6 albums.

En couverture de Vogue

Le numéro de Vogue de Septembre 2018 donnera la vedette à la star américaine en 7 looks plus avant-gardistes et ambitieux les uns que les autres. Comme à chaque fois qu’elle fait la une du plus grand magazine de mode, Beyoncé a obtenu de la rédactrice en chef de contrôler la couverture définitive du numéro, ainsi qu’un droit de regard sur son contenu. Si la version finale reste à découvrir, les versions préliminaires publiées par la chanteuse sur son compte Instagram recueillent l’enthousiasme de ses abonnés. Ils sont à ce jour plus de 2 millions à avoir cliqué sur J’aime pour la photo de Beyoncé en robe typiquement africaine aux couleurs de la Jamaïque, sur fond de plein air, et plus de 3 millions à aimer sa chevelure montée en énorme afro coiffé de fleurs fraiches.

Versatile et audacieuse

En soirée, Beyoncé sait aussi se montrer chic et moderne en robe déstructurée Alexander Wang qu’elle accompagne d’un trait de génie sous la forme d’un imperméable blanc assorti. Retrouvez la robe et les accessoires d’un look en passe de devenir indémodable.

En concert, Queen B n’hésite pas à s’élancer sur scène en body et bas résilles ! Enceinte, quand Beyoncé souligne ses courbes de future maman en robe noire et accessoires dorés, ses 80 millions de fans sur Facebook approuvent d’autant de Like.

L’influence de Queen B sur la mode

Si vous portez vos talons aiguilles avec des socquettes, que le short en jean déchiré avec T-shirt imprimé à manches longues fait partie de vos looks favoris, ou encore que vous n’hésitez pas à ajouter un imperméable ciré réversible à vos jambes dénudées, c’est que vous faites parties des millions de followers influencés par les looks de Beyoncé. Quand Queen B apparait en jupe jaune asymétrique Jacquemus, accompagné d’un sweat à capuche JW Anderson et de talons hauts transparents Gianvito Rossi, la mode suit immédiatement le mouvement et le site tombe rapidement en rupture de stock.

Beyoncé et l’Afrique

Beyoncé et Jay-Z Carter ne cachent pas leurs affinités pour l’Afrique, et n’hésitent pas à multiplier les symboles et clins d’œil aux pays africains. L’album Lemonade de la chanteuse inclut par exemple la participation de l’artiste en body-paint Laolu Senbanjo, ou encore de la poétesse somalienne Warsan Shire. Le clip de Run the World inclut, lui, la collaboration de plus de 230 danseurs du Mozambique. C’est indéniable, la reine de la pop aime l’Afrique, et le continent le lui rend bien. Lors d’un concert à Johannesburg en 2013, les 70 000 billets avaient été vendus en l’espace de quelques jours, et on attend avec impatience le prochain voyage africain du couple.

Si Beyoncé n’hésite pas à lancer la mode ou à voguer à contre-courant, elle est de toute évidence fière de ses origines afro-américaines et les références au continent africain sont nombreuses autant dans sa musique que dans son style vestimentaire.