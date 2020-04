Bénin : Thomas Boni Yayi quitte les FCBE

La nouvelle est tombée comme un coup de massue ce dimanche : Thomas Boni Yayi, ancien Président du Bénin, a annoncé sa démission de son parti politique, le FCBE (Forces Cauris pour un Bénin Emergent).

C’est sur son compte Facebook que l’ex-Président a fait cette annonce fracassante alors que les préparatifs pour les élections communales et municipales ont lieu dans un contexte marqué par le Covid-19. Dans sa lettre plutôt longue, l’homme d’Etat s’est d’abord penché sur la situation sanitaire qui prévaut actuellement et a émis des vœux afin que le mal s’estompe et que l’humanité en soit libérée.

Il a ensuite dressé un tableau plutôt sombre de la conjoncture politique actuelle au Bénin, remontant aux élections législatives d’avril 2019, au cours desquelles des actes de violences ont failli diviser le pays et faire naître une guerre civile. « Depuis les élections législatives non inclusives du 28 avril 2019, le Bénin a opté pour des élections non équitables, injustes et non transparentes, avec un déficit d’équité tant au niveau de la nation qu’au niveau des partis politiques », déclare-t-il.

Boni Yayi va plus loin. Il ajoute : « Nous avons encore en mémoire le drame des élections législatives non inclusives d’avril 2019, et c’est le lieu pour moi de m’incliner, une fois de plus, et très respectueusement, devant la mémoire de nos compatriotes qui ont payé de leur vie le combat pour le retour de l’État de droit et des élections transparentes », mettant en cause le processus d’exclusion qui a caractérisé les élections passées et qui, selon ses propos, se poursuivent actuellement avec la charte des partis.

Mais le véritable motif de sa démission est ailleurs. Découvrez l’intégralité de sa déclaration ci-dessous :