Bénin : sept terroristes éliminés à Banikoara

Le dimanche 15 décembre 2024, l’armée béninoise a frappé un grand coup contre les groupes terroristes dans le cadre de l’opération Mirador. Sept présumés terroristes ont été neutralisés par les Forces de défense et de sécurité.

Ce dimanche matin, des éléments des Forces de défense et de sécurité ont mené une offensive décisive dans la commune de Banikoara, plus précisément dans la localité de Yanpogou-Baraka, située près de la rivière Mékrou au Bénin. Cette opération a permis de neutraliser sept présumés terroristes et de saisir une importante quantité de matériel de guerre.

Démantèlement de cache terroriste à Yanpogou-Baraka

Les premières étapes de cette offensive ont commencé aux alentours de 8 heures (heure locale) avec un assaut surprise sur une cache de terroristes. Après des échanges de tirs intenses entre les militaires et les assaillants, deux terroristes ont été tués. Par ailleurs, l’armée a récupéré un grand nombre de matériels de guerre, contribuant ainsi à affaiblir davantage les capacités des groupes terroristes opérant dans la région.

Mais la journée n’a pas été calme pour les forces armées béninoises. Après 11 heures (heure locale), une autre patrouille a été prise en embuscade près de la rivière Tandara, dans la localité de Yiguiwirou. Là encore, des échanges de tirs ont éclaté, et les militaires ont réussi à neutraliser cinq autres terroristes. En plus des armes récupérées lors de l’attaque, l’armée a trouvé des pièces détachées de motos, ce qui suggère que les terroristes utilisaient ces engins pour se déplacer rapidement dans la région.

Un signal fort dans la lutte contre le terrorisme

Cette opération s’inscrit dans les efforts continus du gouvernement béninois pour renforcer la sécurité face à la menace terroriste croissante dans la région. Depuis plusieurs mois, le Bénin a intensifié ses mesures de sécurité, avec notamment le déploiement de nouvelles recrues au sein de l’armée, dans le but de contrer l’influence grandissante des groupes terroristes dans les pays voisins. Il s’agit de l’opération Mirador déployée depuis 2022 afin de renforcer le dispositif sécuritaire dans les quatre départements du Nord du pays. Composée de quelque 3 000 hommes, cette opération n’a pas manqué de faire ses preuves avec plusieurs dizaines de terroristes mis hors d’état de nuire, depuis son déploiement.

Les autorités militaires béninoises ont d’ailleurs salué l’efficacité de cette opération qui témoigne de la détermination de l’armée à protéger le territoire national et à préserver la paix dans la sous-région. Ce nouveau succès de l’armée béninoise face aux groupes terroristes intervient quelques heures seulement après l’élimination de deux djihadistes à Firou, dans la commune de Kérou où les terroristes avaient attaqué le commissariat de la localité.