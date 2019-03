La béninoise Reine Alapini Gansou a été élue juge à la CPI le 5 décembre 2017 pour un mandat de 9 ans, à la faveur de la seizième session de l’Assemblée des États Parties, qui se tient au Siège de l’Organisation des Nations Unies depuis le 4 décembre 2017.

La candidature de Reine Alapini Gansou avait été annoncée officiellement et appuyée par le gouvernement béninois réuni en conseil des ministres le 6 septembre 2017.

Reine Alapini Gansou est Avocate au Barreau du Bénin depuis 1986 et Enseignante de Droit à l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin depuis 2000. Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples depuis 2009, elle en est Membre depuis 2005 où elle a exercé les fonctions de Rapporteur Spéciale sur les Défenseurs des droits de l’Homme jusqu’en 2009.



Membre de la Cour Permanente d’Arbitrage des nations Unies depuis le 19 Juillet 2011. Lauréate du prix des Droits de l’Homme du Cinquantenaire des indépendances africaines en 2010, elle a été récemment Membre de la Commission internationale d’enquête des Nations Unies sur les violences postélectorales en Côte d’Ivoire (Mai–Juin 2011).



Arbitre agréée auprès de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin (2005) et Arbitre agréée auprès de l’Association Interprofessionnelle du Coton au Bénin (2004), elle est Présidente du Comité technique pour l’élaboration des statuts et règlements intérieurs du centre de conciliation, d’arbitrage et de médiation de la chambre du commerce et de l’industrie du Bénin (2003).



Détentrice de deux Diplômes de Troisième cycle en Droit de la Common Law à l’Université de Lyon en 2007 (DU) et en Droit et politique de l’environnement des Universités de Lomé, Maastricht et Bhoutan depuis 1999, elle est auteur et coauteur de plusieurs publications scientifiques en Droit et en Droits de l’Homme. Spécialisation : Droit International et Droits de l’homme, droit commercial et des affaires (Mécanismes Alternatifs de Résolution des Différends), Droit du travail et Droit pénal.