Bénin : plusieurs policiers tués dans une attaque à Segbana à la frontière du Nigeria

Une nouvelle attaque meurtrière a frappé le nord du Bénin. Dans la nuit du 5 au 6 octobre, le commissariat de Segbana, à la frontière avec le Nigeria, a été pris pour cible. Trois policiers ont été tués et un autre est porté disparu.

Au Bénin, le commissariat de Segbana, situé à plus de 700 km au nord de Cotonou, a été attaqué dans la nuit du samedi 5 octobre au dimanche 6 octobre. L’attaque a visé le poste frontalier de Wara, à quelques encablures du Nigeria. Selon nos informations, trois policiers ont été tués et un quatrième reste porté disparu. Des sources indépendantes signalent également des pertes parmi les assaillants, dont le nombre exact n’a pas encore été confirmé. Cette tragédie survient moins d’un mois après un précédent assaut, le 10 septembre 2025, contre le commissariat de Kalalé, situé à environ 85 km de Segbana. Cet incident n’avait pas fait de victime parmi les forces de l’ordre.

Déploiement des forces et premières réactions

Dès l’alerte donnée, des commandos ont été dépêchés sur place pour ratisser la zone et sécuriser le secteur. Selon plusieurs sources, un des assaillants a été capturé lors de ces opérations. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de cette attaque. Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été faite par le gouvernement béninois et l’attaque n’a pas été revendiquée par un quelconque groupe.

Selon Abdel-Aziz Mossi, expert en radicalisation et extrémisme violent, ces agressions suivent un schéma bien précis : « Ces organisations visent les appareils d’État et les commissariats, étant les structures les plus répandues sur le territoire. Elles constituent donc des cibles privilégiées ». Les commissariats et postes frontaliers comme celui de Segbana semblent donc particulièrement vulnérables, exposant les forces de sécurité à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières.

Vers une enquête approfondie

La situation reste très tendue dans cette partie du pays. Les autorités béninoises sont appelées à renforcer la sécurité, tout en menant une investigation rigoureuse pour identifier les auteurs de l’attaque et prévenir de futurs assauts.

La population locale, choquée par la violence de l’attaque, attend désormais des mesures concrètes pour restaurer la sécurité et protéger les forces de l’ordre sur cette zone frontalière sensible.