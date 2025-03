Bénin : Olivier Verdon brise le silence après son absence en sélection

Olivier Verdon, footballeur international béninois, est absent de la liste des joueurs présentés par Gernot Rohr pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

L’absence d’Olivier Verdon dans la liste des joueurs sélectionnés par Gernot Rohr pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 fait couler beaucoup d’encre. Le sélectionneur du Bénin a justifié cette mise à l’écart en évoquant des problèmes de communication et de respect mutuel. Face à ces accusations, le défenseur central de Ludogorets a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux pour clarifier la situation.

Un malentendu ou un véritable conflit ?

Lors de la conférence de presse annonçant la liste des joueurs convoqués, Gernot Rohr a mis en avant des « soucis de communication et de respect mutuel » pour expliquer l’absence d’Olivier Verdon. Selon le technicien franco-allemand, le joueur n’a pas fourni d’explication claire quant à son absence lors des éliminatoires de la CAN 2025. Une attitude jugée inacceptable par le sélectionneur, qui insiste sur l’importance de la discipline au sein du groupe.

Cependant, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a décidé de briser le silence. Sur sa page Facebook, il a expliqué que son absence en novembre dernier était due à une infection au bras, conséquence d’une mauvaise chute lors du match contre le Rwanda en octobre. Il affirme avoir préféré se soigner avec son club afin d’éviter des complications. Pour appuyer ses propos, il a partagé des photos de sa blessure, prouvant la gravité de la situation.

Une exclusion disciplinaire assumée par Rohr

Malgré cette justification, Gernot Rohr campe sur ses positions. Pour lui, l’absence de communication de Verdon avec le staff technique a constitué un manquement qui n’a pu être ignoré. « Il n’est pas blessé, mais il y a eu des soucis de communication et de respect mutuel« , a déclaré le sélectionneur, soulignant qu’un joueur doit respecter certaines règles pour intégrer l’équipe nationale, qu’il évolue en Europe ou non.

Face à cette situation, Rohr a donc opté pour une sanction disciplinaire, écartant le défenseur des deux matchs décisifs contre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Toutefois, le technicien laisse entendre que tout n’est pas encore figé et que Verdon pourrait être réintégré si des discussions positives ont lieu avec la Fédération béninoise de football.

Une réconciliation encore possible ?

Si l’échange à distance entre le sélectionneur et son joueur semble tendu, la porte ne semble pas totalement fermée pour une éventuelle réintégration. Gernot Rohr a affirmé que des discussions sont en cours et que la Fédération pourrait jouer un rôle clé dans la résolution de ce différend. « Je regrette son comportement, mais j’espère que la Fédération va entrer dans nos discussions pour établir une sanction qui pourrait prendre fin bientôt« , a-t-il confié.

De son côté, Olivier Verdon s’est montré mesuré dans sa réponse, rappelant son attachement à l’équipe nationale. Il reste à voir si cette justification suffira à convaincre Gernot Rohr et le staff technique de lui redonner une chance. Pour l’instant, le défenseur devra suivre les prochains matchs des Guépards depuis les tribunes, en attendant une éventuelle réhabilitation.